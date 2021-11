Horóscopo do dia (19/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 19 de novembro (19/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 19 de novembro (19/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em trígono com Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua no setor comunicativo forma trígono com Saturno e pode beneficiar os processos racionais, levando a acordos. A Lua Cheia na área material tende a pedir cautela com as finanças, além de capacidade de gestão para ajustar as demandas aos recursos disponíveis.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Foco no trabalho e disciplina pode lhe ajudar a reencontrar seu caminho, pois a Lua adentra a área material e se harmoniza com Saturno. Afloram contradições com a Lua Cheia em seu signo, sendo necessário se auto-observar para que elas não afetem a tomada de decisões e suas relações.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente fazer um balanço racional da sua vida e planejar suas ações. O emocional tende oscilar com a Lua Cheia na área de crise, o que leva a excessos prejudiciais ao bem-estar. Você pode resgatar a autoconfiança se souber extrair aprendizado dos problemas durante este momento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua se harmoniza com Saturno no circuito de crise, e o senso crítico aflora na gestão dos problemas. A Lua Cheia na área de amizades pode despertar posturas colaborativas. Tente aprender a lidar com os excessos emotivos das pessoas e a preservar sua individualidade em meio à vivência coletiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Agir em parceria é o caminho para aliviar o peso das responsabilidades, já que Lua e Saturno se harmonizam no segmento amizades-relacionamentos. O cotidiano pode pedir capacidade de gestão para que a atenção dada ao trabalho não afete o usufruto íntimo, devido à Lua Cheia na área profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua adentra o setor profissional e faz trígono com Saturno, por isso busque se dedicar ao trabalho. O excesso de especulações acerca da vida pode atrasar as providências relacionadas ao dia a dia, como indica a Lua Cheia no setor espiritual, o que exige resgate da praticidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua adentra o setor da espiritualidade e dos estudos, harmonizando-se com Saturno, por isso é preciso ocupar a mente com o que gere aprendizado. Contradições afloram com a Lua Cheia no setor íntimo. Busque se auto-observar para evitar ações que boicotem seus interesses.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Que tal demonstrar equilíbrio e maturidade? Os relacionamentos podem enfrentar altos e baixos, como aponta a Lua Cheia oposta a seu signo. Procure adotar postura emocionalmente discreta, mas comprometida com o bem-estar comum, já que a Lua logo adentra o setor íntimo e se harmoniza com Saturno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque promover acordos. As tarefas do dia a dia tendem a esbarrar em desafios que estressam o emocional, como aponta a Lua Cheia na área das rotinas. Parcerias comprometidas podam a reverter esse cenário, pois a Lua adentra o setor de relacionamentos e forma trígono com Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A vida cotidiana pode ganhar protagonismo com o ingresso da Lua no setor das rotinas, cujo trígono com Saturno leva ao maior compromisso com as demandas. É fundamental discrição emotiva durante esta fase de Lua Cheia na área social, a fim de preservar seus interesses e também sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente seguir um programa que dê conta das responsabilidades e de momentos de descanso, já que a Lua e Saturno logo se harmonizam entre o setor de prazeres e seu signo. A Lua Cheia na área familiar aponta oscilações emotivas que comprometem a vivência do cotidiano. Busque definir prioridades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Lua e Saturno se harmonizam entre as áreas familiar e de crise, sugerindo superação por meio do amadurecimento e do suporte do entorno. Sua capacidade de comunicação tende a ficar fragilizada pela oscilação emocional que aflora na Lua Cheia. Mais atenção atenta à sua postura!

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

