Horóscopo do dia (17/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 17 de novembro (17/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Urano-Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta Marte tensionado, tente não se deixar dominar pelos instintos em detrimento da cautela. A economia criativa pode ser aliada à gestão do cotidiano com Lua e Urano juntos na área material e harmonizados a Vênus na casa do trabalho, pois o que lhe leva a práticas originais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Marte tensionado tende a sugerir desafios nas relações. Procure se poupar de convívio forçado. Lua e Urano se encontram em seu signo e formam trígono com Vênus na área espiritual, o que lhe faz encarar a vida com otimismo e a dar valor às oportunidades de mudança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque saber neutralizar o estresse, conforme alerta Marte tensionado. Lua, Urano e Vênus harmonizados no circuito de crise pode despertar seu lado otimista e criativo no enfrentamento dos obstáculos e sugerir resgate afetivo levando a reconciliações no âmbito pessoal.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Marte tensionado alerta para a necessidade de exercitar a diplomacia frente a conflitos territoriais para evitar conflitos. A gestão criativa das demandas pode lhe distinguir com a harmonia Lua-Urano-Vênus, levando a ações destemidas em parceria que elevam o prazer pelo dia a dia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Cuidado para que o foco na profissão não lhe faça negligenciar a vida familiar, pois Marte tensionado aponta conflitos íntimos. Lua, Urano e Vênus se articulam no circuito profissional, revelando momento de ideias criativas que elevam seu desempenho e deixam a rotina de trabalho aprazível.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

As interações nas redes virtuais podem se intensificar. Busque evitar manifestações que alimentem polêmicas, já que Marte tensionado estressa a comunicação. Lua e Urano se encontram na área espiritual e formam trígono com Vênus na social, o que lhe deixa mais espontânea.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mais atenção com o quesito privacidade. Procure não se distanciar da zona de segurança. A vida íntima pode se beneficiar do encontro Lua-Urano e dos trígonos de ambos com Vênus, ampliando sua sensibilidade e lhe predispondo a postura mais expansiva no usufruto dos laços de afeto.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque controlar a agressividade e evitar ficar na defensiva. Lua e Urano unidos na área de relacionamentos e harmonizados a Vênus no setor comunicativo podem despertar empatia e prazeres coletivos, mas é necessário diplomacia para lidar com atritos, devido a Marte tensionado em seu signo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente neutralizar o estresse e evitar ações impulsivas para resolver os contratempos. A gestão do cotidiano pode ganhar toques originais com a criatividade que aflora na aspectação harmoniosa entre Lua, Urano e Vênus, embora Marte tensionando na área de crise sugira obstáculos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Cuidado com a intolerância! Talvez seja prudente evitar exposição social, por isso busque privilegiar lazeres introspectivos. Lua, Urano e Vênus harmonizados tendem a lhe motivar a vivenciar situações divertidas, já que conectam o setor dos prazeres e seu signo, elevando o deleite da existência.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Devido a Marte tensionado, tente avaliar os riscos de suas ações. O emocional pode se equilibrar frente à harmonia entre Lua, Urano e Vênus nas áreas familiar e de crise, mostrando momento de prazeres no usufruto íntimo que lhe faz encarar as oportunidades de mudança com coragem e audácia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A tensão com Marte pode lhe desafiar a lidar com pontos de vista antagônicos, mas com desprendimento e bom humor os conflitos são superados. Sua capacidade de articular ideias tende a se expandir com o encontro entre Lua e Urano e os trígonos de ambos com Vênus, deixando-lhe em evidência.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

