MasterChef Celebridades: veja quem saiu nesta terça, 16

MasterChef Celebridades tem caos no churrasco e eliminação após mistura exóticaNo 5º episódio da temporada, celebridades tiveram que preparar um churrasco. Na eliminação, o desafio foi uma mistura exótica. Saiba quem saiu
O quinto episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 16 de dezembro, exigiu que os famosos preparassem um clássico churrasco.
Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as oito celebridades restantes foram divididas em dupla para preparar um churrasco digno dos jurados.
Na prova de eliminação, a missão era preparar um prato com uma mistura exótica, como tamarindo com canela e amêndoas com hibisco. Quem fizer o pior trabalho, deixa a competição.
A seguir, veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:
MasterChef Celebridades: veja como foi a prova principal
Em clima de descontração, Fogaça começou o episódio demonstrando dicas para preparar um bom churrasco. Desde cortes na carne até uma receita de vinagrete, o chef deu a ajuda necessária para os famosos enfrentarem o desafio do episódio.
Divididas pela vencedora do episódio anterior, Julianne Trevisol, cada dupla precisava entregar um corte de carne, uma farofa e um vinagrete.
Para fazer a prova, Julianne escolheu Tiago Piquilo. Os outros grupos foram:
- Dodô e Valesca
- Maurren e John Drops
- Rachel Sheherazade e Gilmelândia
Para complicar ainda mais, as duplas foram “algemadas”, obrigando-as a trabalhar grudadas. A confusão começou já no mercado, em que Gilmelândia disse que Tiago roubou a carne da mão dela, mas Juliane negou. No final, as duplas conseguiram os ingredientes, mas tiveram outra surpresa.
As algemas foram tiradas e os famosos tiveram que se adaptar à dinâmica do troca-troca. Nela, um participante começa a cozinhar, enquanto o outro fica no canto da bancada podendo somente dar dicas.
O caos na cozinha começou com as grelhas. John Drops colocou um pedaço muito grande de carne na brasa, de forma que o fogo subiu mais do que deveria, deixando o participante assustado. Enquanto isso, os famosos se preocupavam com as trocas que ocorriam a cada dez minutos.
A primeira dupla a apresentar foi Dodô e Valesca que trabalharam com sintonia servindo um ancho com farofa de bacon e vinagrete de manga. Fogaça disse que o churrasco estava “honesto”, com o ponto e o sal equilibrados, mas Jacquin criticou a escolha da manga no vinagrete. Helena encerrou a degustação dizendo que na metade do programa um “churrasco honesto” não basta para subir ao mezanino.
Julianne e Tiago serviram uma picanha com batata ao murro, prato elogiado por Helena que apenas destacou: o acompanhamento estava amargando um pouco.
Quem também serviu picanha foi John Drops e Maurren. Apesar dos problemas na hora de assar a carne, conseguiram entregar o prato, mesmo que com críticas a montagem e à falta de sal.
A última dupla a servir foi Gilmelândia e Rachel Sheherazade que entregaram um contrafilé com arroz biro-biro. Apesar das críticas em relação à carne, os acompanhamentos foram elogiados, de forma que a dupla foi escolhida como a vencedora da prova.
- Rachel Sheherazade e Gilmelândia venceram a prova
MasterChef Celebridades: saiba como foi a eliminação
Na prova de eliminação, os famosos tiveram que preparar um prato aromático envolvendo tamarindo com canela ou amêndoas com hibisco.
Para ajudar, foram escolhidas duas receitas para serem reproduzidas de forma livre, sendo elas: filé de suíno com purê de batata doce e molho de barbecue com tamarindo; e uma torta de santiago.
A prova não teve mercado e os participantes receberam os ingredientes necessários, podendo reproduzir a receita da forma como imaginam que ela seja feita. Ao longo da prova, quem mais penou foi John Drops que disse não ser acostumado a fazer doces.
O influencer foi quem consolou Maurren durante uma crise de choro quando o tempo de prova estava perto de acabar. “Fica assim, não!”, disse ele para a atleta que estava chorando de nervosismo. Na hora de servir, ela foi elogiada por Jacquin que disse que o prato estava “quase perfeito”.
Para a surpresa da própria, Maurren foi a vencedora da prova de eliminação subindo para o mezanino. Junto a ela, Tiago Piquilo se salvou, sendo considerado o segundo melhor da noite. Julianne Trevisol foi a última a subir, com um prato considerado interessante, mas mediano.
Dodô, John Drops e Valesca foram considerados os piores da noite. Ao fim, John Drops foi o eliminado por conta dos diversos erros na sua torta.
“Aqui abriu um faísca que eu posso chegar lá!” disse o influencer ao mencionar seu medo de cozinhar. Na saída, declarou torcida para Gilmelândia que se emocionou com a eliminação.
- John Drops foi o eliminado do episódio
Confira em vídeo da parte final do episódio, na qual é anunciada a eliminação*:
*A eliminação acontece a partir dos 19 minutos do vídeo
MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 7
Com a eliminação de John Drops, restam sete cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades.
A seguir, confiram quem está no Top 7:
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- Julianne Trevisol, atriz
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- Valesca Popozuda, cantora