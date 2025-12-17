MasterChef Celebridades: veja quem saiu nesta terça, 16

O quinto episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 16 de dezembro, exigiu que os famosos preparassem um clássico churrasco. Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as oito celebridades restantes foram divididas em dupla para preparar um churrasco digno dos jurados.

Na prova de eliminação, a missão era preparar um prato com uma mistura exótica, como tamarindo com canela e amêndoas com hibisco. Quem fizer o pior trabalho, deixa a competição. A seguir, veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:

Para fazer a prova, Julianne escolheu Tiago Piquilo. Os outros grupos foram: Dodô e Valesca

Maurren e John Drops

Rachel Sheherazade e Gilmelândia Para complicar ainda mais, as duplas foram “algemadas”, obrigando-as a trabalhar grudadas. A confusão começou já no mercado, em que Gilmelândia disse que Tiago roubou a carne da mão dela, mas Juliane negou. No final, as duplas conseguiram os ingredientes, mas tiveram outra surpresa. Separados em duplas, os participantes foram enganados achando que teriam de cozinhar algemados. No fim, dinâmica escolhida foi de "troca-troca" Crédito: Divulgação/Band