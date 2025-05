Receitas MasterChef: 4 entradas saborosas para fazer em 30 minutos

Veja a seguir como fazer receitas do MasterChef que ficam prontas em até meia-hora e podem surpreender no sabor

O MasterChef Brasil revela talentos e inspira milhares de brasileiros a se aventurarem na cozinha. Ao longo de suas temporadas, o talent show exibe pratos que, mesmo com apresentações elaboradas, podem ser adaptados para o dia a dia com ingredientes acessíveis e preparo simples.

LEIA MAIS | 6 receitas de molhos caseiros para servir com carnes e massas

Entradas do MasterChef: carpaccio de rabanete e picles



Essa receita de carpaccio de rabanete com picles é vegetariana e feita por Endrik no 12º episódio do MasterChef Brasil 2023. Leve e com apresentação marcante, é perfeita para uma entrada rápida. Serve uma porção.

Ingredientes

Rabanete

Pepino japonês

Cebola

Limão siciliano

Água

Vinagre de maçã

Açúcar

Uvas verdes sem sementes

Queijo feta

Azeite extra virgem

Sal

Pimenta-do-reino

Brotos de rabanete

Preparo

Com o auxílio de uma mandolina, corte fatias bem finas de rabanete e pepino japonês (Reserve o pepino). Em uma panela, aqueça a água com vinagre de maçã e açúcar até o açúcar dissolver completamente. Prove o líquido para ajustar o equilíbrio entre acidez e doçura, se necessário. Deixe a mistura esfriar e, em seguida, despeje sobre as fatias de rabanete. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos. Depois, escorra bem. Para o molho, rale meia cebola e misture com azeite extra virgem, sal, pimenta-do-reino e gotas de limão siciliano. Prove e ajuste os temperos conforme o gosto e reserve.

Montagem

Em um prato grande e redondo, intercale as fatias finas de rabanete em conserva e pepino, formando círculos do lado de fora para o centro. Regue com o molho preparado. Distribua as lâminas finas de uva e os pedaços de queijo feta de forma equilibrada. Finalize com brotos de rabanete para dar frescor e textura.