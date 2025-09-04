Quais são os restaurantes da Helena Rizzo? Saiba preços da jurada MasterChef

Quais são os restaurantes da Helena Rizzo? Saiba preços da jurada MasterChefHelena Rizzo é a única do painel de jurados que possui um restaurante com estrela Michelin; saiba qual e confira os outros empreendimentos da chef
Jurada do MasterChef Brasil desde sua 8ª edição, Helena Rizzo foi quem anunciou Daniela Dantas como a mais nova campeã do reality show em uma final acirrada contra Felipe B. A participante venceu após servir uma sobremesa autoral que surpreendeu os jurados com a ousadia dos ingredientes.
A trajetória de Daniela se consolidou ainda mais quando venceu o desafio de criar um prato que fosse o carro-chefe de seu próprio restaurante. Como inspiração para o desafio, os chefs contaram histórias de seus próprios restaurantes.
Entre eles, Helena Rizzo, que se destaca por ser a única do painel de jurados a possuir uma estrela Michelin. A seguir, veja endereços, principais pratos e preços dos estabelecimentos da chef.
Restaurantes da chef Helena Rizzo
Maní
O principal restaurante de Helena Rizzo, o Maní é o empreendimento que conquistou a estrela Michelin da Chef. Localizado no Jardim Paulistano em São Paulo, o lugar possui pratos na faixa entre R$ 266 a R$ 468.
Quem assina o cardápio ao lado de Helena é o chef Willem Vandeven, que inclui uma degustação completa por R$ 680. O Maní possui capacidade total de 70 lugares e permite que o cliente leve o próprio vinho mediante taxa de R$ 155.
- Endereço: rua Joaquim Antunes, 210 - Jardim Paulistano, São Paulo
- Instagram: @manimanioca
Manioca
Com uma pegada mais casual que o Maní, o restaurante Manioca fica no Shopping Iguatemi, na avenida Brigadeiro Faria Lima. Lá, quem assina o cardápio é a chef Thaís Alves sob a tutela de Helena Rizzo.
Com pratos na faixa entre R$ 183 e R$ 265, o Manioca serve pratos feitos, hambúrgueres e sobremesas numa pegada que referencia a alta gastronomia.
O restaurante possui 148 lugares e também permite levar vinho mediante taxa de R$ 120.
- Endereço: avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Shopping Iguatemi - Jardim Paulistano, São Paulo
- Instagram: @manimanioca
Padoca do Maní
Ainda no mesmo grupo de restaurantes, o Padoca do Mani é focado em servir café da manhã, brunchs e refeições mais rápidas, como lanches.
O local oferece um cardápio com ovos mexidos, sanduíches, bolos, cafés e cappuccinos, mas também conta com opções para almoço e jantar. Ao todo são três unidades em São Paulo.
Endereços:
- rua Joaquim Antunes, 138 - Jardim Paulistano, São Paulo
- Shopping Iguatemi (avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano, São Paulo)
- rua Pedroso Alvarenga, 542 - Itaim Bibi, São Paulo
Casa Manioca
O mais recente dos empreendimentos de Helena Rizzo é o Casa Manioca, focado em realizar e receber diferentes tipos de eventos, como aniversários e casamentos.
A proposta é oferecer um cardápio completo assinado pela chef.
- Endereço: rua Joaquim Antunes, 212, Jardim Paulistano, São Paulo
- Instagram: @casamanioca
Quem é Helena Rizzo?
Nascida em 1978 na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Helena Rizzo não começou sua carreira profissional na gastronomia.
Filha do engenheiro Roberto H. Bins Jr. e da artista plástica Ivone Rizzo, Helena chegou a estudar arquitetura, mas interrompeu o curso para mudar-se para São Paulo, já com intenções de estagiar em restaurantes enquanto trabalhava como modelo.
Foi em 1997 que Helena começou a trabalhar no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros e Emmanuel Bassoleil. Nos anos seguintes, trabalhou em várias cozinhas da Itália e Espanha, voltando ao Brasil apenas em meados dos anos 2000, quando abriu seu próprio restaurante, o Maní.
Helena é a única chef brasileira à frente de um restaurante condecorado pelo Guia Michelin, além disso, já foi eleita melhor Chef do Mundo pela revista Restaurant por dois anos seguidos, em 2013 e 2014.