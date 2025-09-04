Quais são os restaurantes da Helena Rizzo? Saiba preços da jurada MasterChef

Helena Rizzo possui um grupo de empreendimentos em torno de seu restaurante Maní / Crédito: Divulgação/Band

Jurada do MasterChef Brasil desde sua 8ª edição, Helena Rizzo foi quem anunciou Daniela Dantas como a mais nova campeã do reality show em uma final acirrada contra Felipe B. A participante venceu após servir uma sobremesa autoral que surpreendeu os jurados com a ousadia dos ingredientes. A trajetória de Daniela se consolidou ainda mais quando venceu o desafio de criar um prato que fosse o carro-chefe de seu próprio restaurante. Como inspiração para o desafio, os chefs contaram histórias de seus próprios restaurantes.

Entre eles, Helena Rizzo, que se destaca por ser a única do painel de jurados a possuir uma estrela Michelin. A seguir, veja endereços, principais pratos e preços dos estabelecimentos da chef. Restaurantes da chef Helena Rizzo Maní O principal restaurante de Helena Rizzo, o Maní é o empreendimento que conquistou a estrela Michelin da Chef. Localizado no Jardim Paulistano em São Paulo, o lugar possui pratos na faixa entre R$ 266 a R$ 468. Maní é o principal restaurante de Helena Rizzo e o que possui uma Estrela Michelin Crédito: Divulgação/TripAdvisor Quem assina o cardápio ao lado de Helena é o chef Willem Vandeven, que inclui uma degustação completa por R$ 680. O Maní possui capacidade total de 70 lugares e permite que o cliente leve o próprio vinho mediante taxa de R$ 155.

Endereço : rua Joaquim Antunes, 210 - Jardim Paulistano, São Paulo

: rua Joaquim Antunes, 210 - Jardim Paulistano, São Paulo Instagram: @manimanioca Manioca Com uma pegada mais casual que o Maní, o restaurante Manioca fica no Shopping Iguatemi, na avenida Brigadeiro Faria Lima. Lá, quem assina o cardápio é a chef Thaís Alves sob a tutela de Helena Rizzo. Com pratos na faixa entre R$ 183 e R$ 265, o Manioca serve pratos feitos, hambúrgueres e sobremesas numa pegada que referencia a alta gastronomia. O restaurante possui 148 lugares e também permite levar vinho mediante taxa de R$ 120.

Endereço : avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Shopping Iguatemi - Jardim Paulistano, São Paulo

: avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Shopping Iguatemi - Jardim Paulistano, São Paulo Instagram: @manimanioca Padoca do Maní Ainda no mesmo grupo de restaurantes, o Padoca do Mani é focado em servir café da manhã, brunchs e refeições mais rápidas, como lanches. O local oferece um cardápio com ovos mexidos, sanduíches, bolos, cafés e cappuccinos, mas também conta com opções para almoço e jantar. Ao todo são três unidades em São Paulo.