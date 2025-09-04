Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quais são os restaurantes da Helena Rizzo? Saiba preços da jurada MasterChef

Helena Rizzo é a única do painel de jurados que possui um restaurante com estrela Michelin; saiba qual e confira os outros empreendimentos da chef
Autor Arthur Albano
Tipo Notícia

Jurada do MasterChef Brasil desde sua 8ª edição, Helena Rizzo foi quem anunciou Daniela Dantas como a mais nova campeã do reality show em uma final acirrada contra Felipe B. A participante venceu após servir uma sobremesa autoral que surpreendeu os jurados com a ousadia dos ingredientes.

A trajetória de Daniela se consolidou ainda mais quando venceu o desafio de criar um prato que fosse o carro-chefe de seu próprio restaurante. Como inspiração para o desafio, os chefs contaram histórias de seus próprios restaurantes.

Entre eles, Helena Rizzo, que se destaca por ser a única do painel de jurados a possuir uma estrela Michelin. A seguir, veja endereços, principais pratos e preços dos estabelecimentos da chef.

Restaurantes da chef Helena Rizzo

Maní

O principal restaurante de Helena Rizzo, o Maní é o empreendimento que conquistou a estrela Michelin da Chef. Localizado no Jardim Paulistano em São Paulo, o lugar possui pratos na faixa entre R$ 266 a R$ 468.

Quem assina o cardápio ao lado de Helena é o chef Willem Vandeven, que inclui uma degustação completa por R$ 680. O Maní possui capacidade total de 70 lugares e permite que o cliente leve o próprio vinho mediante taxa de R$ 155.

  • Endereço: rua Joaquim Antunes, 210 - Jardim Paulistano, São Paulo
  • Instagram: @manimanioca

Manioca

Com uma pegada mais casual que o Maní, o restaurante Manioca fica no Shopping Iguatemi, na avenida Brigadeiro Faria Lima. Lá, quem assina o cardápio é a chef Thaís Alves sob a tutela de Helena Rizzo.

Com pratos na faixa entre R$ 183 e R$ 265, o Manioca serve pratos feitos, hambúrgueres e sobremesas numa pegada que referencia a alta gastronomia.

O restaurante possui 148 lugares e também permite levar vinho mediante taxa de R$ 120.

  • Endereço: avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Shopping Iguatemi - Jardim Paulistano, São Paulo
  • Instagram: @manimanioca

Padoca do Maní

Ainda no mesmo grupo de restaurantes, o Padoca do Mani é focado em servir café da manhã, brunchs e refeições mais rápidas, como lanches.

O local oferece um cardápio com ovos mexidos, sanduíches, bolos, cafés e cappuccinos, mas também conta com opções para almoço e jantar. Ao todo são três unidades em São Paulo.

Endereços:

  • rua Joaquim Antunes, 138 - Jardim Paulistano, São Paulo
  • Shopping Iguatemi (avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano, São Paulo)
  • rua Pedroso Alvarenga, 542 - Itaim Bibi, São Paulo

Casa Manioca

O mais recente dos empreendimentos de Helena Rizzo é o Casa Manioca, focado em realizar e receber diferentes tipos de eventos, como aniversários e casamentos.

A proposta é oferecer um cardápio completo assinado pela chef.

  • Endereço: rua Joaquim Antunes, 212, Jardim Paulistano, São Paulo
  • Instagram: @casamanioca

Quem é Helena Rizzo?

Nascida em 1978 na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Helena Rizzo não começou sua carreira profissional na gastronomia.

Filha do engenheiro Roberto H. Bins Jr. e da artista plástica Ivone Rizzo, Helena chegou a estudar arquitetura, mas interrompeu o curso para mudar-se para São Paulo, já com intenções de estagiar em restaurantes enquanto trabalhava como modelo.

Foi em 1997 que Helena começou a trabalhar no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros e Emmanuel Bassoleil. Nos anos seguintes, trabalhou em várias cozinhas da Itália e Espanha, voltando ao Brasil apenas em meados dos anos 2000, quando abriu seu próprio restaurante, o Maní.

Helena é a única chef brasileira à frente de um restaurante condecorado pelo Guia Michelin, além disso, já foi eleita melhor Chef do Mundo pela revista Restaurant por dois anos seguidos, em 2013 e 2014.

