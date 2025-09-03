Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quais são os restaurantes do Jacquin? Conheça preços

Quais são os restaurantes do Jacquin? Conheça preços do jurado MasterChef

Chef e jurado do MasterChef Brasil, Erick Jacquin é responsável por diferentes restaurantes em São Paulo. Confira preços, fotos e mais dos cardápios
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O 15º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido em 2 de setembro, marcou a final da temporada. Daniela venceu a disputa após apresentar um menu completo que combinava técnica e história pessoal, conquistando os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O francês é um nome importante da gastronomia no Brasil. Jacquin comanda diferentes restaurantes em São Paulo, cada um com propostas e cardápios distintos. 

Quem é Erick Jacquin

Erick Jacquin, nascido na França em 1964, é um dos chefs mais reconhecidos do Brasil. Instalado em São Paulo desde 1995, se destacou ao comandar restaurantes de alta gastronomia e consolidou seu nome com o La Brasserie.

Ganhou projeção nacional a partir de 2014, como jurado do MasterChef Brasil, onde sua personalidade firme e bem-humorada o tornou popular.

Hoje, além da televisão, é responsável por casas de destaque em São Paulo e atua como embaixador da culinária francesa no País.

Leia mais

A seguir, veja os endereços, principais pratos e preços dos estabelecimentos do chef.

Restaurantes do Jacquin

Président – Alta gastronomia francesa

Localizado nos Jardins, o Président é voltado à cozinha francesa. O menu degustação de sete etapas custa R$ 660, enquanto o famoso petit gateau criado por Jacquin sai por R$ 45. Os pratos principais variam, estando a partir de R$ 155.

  • Endereço: rua da Consolação, 3527 – Jardins, São Paulo
  • Instagram: @lespresidents_jacquin

Lvtetia – Culinária italiana com influência francesa

O Lvtetia, também nos Jardins, foca na culinária italiana. Entre os destaques estão a lasanha clássica com dois molhos (R$ 81) e o risoto de ragu de ossobuco de vitelo (R$ 110). O menu executivo custa cerca de R$ 99.

  • Endereço: rua da Consolação, 3585 – Jardins, São Paulo
  • Instagram: @lvtetiaerickjacquin

Leia mais

Bar Secreto do Vaticano – Drinks e apresentações

No subsolo do Lvtetia funciona o Bar Secreto do Vaticano, espaço dedicado a coquetéis autorais e apresentações musicais comandadas por Jacquin. Os valores dos drinks são informados apenas aos clientes no local.

  • Endereço: rua da Consolação, 3585 – Jardins, São Paulo
  • Instagram: @lvtetiaerickjacquin

Ça-Va – Bistrô francês

O Ça-Va está localizado na Bela Vista e mantém um cardápio de pratos clássicos da culinária francesa. O steak tartar custa R$ 85, enquanto outras opções variam conforme o menu do dia.

  • Endereço: rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista, São Paulo
  • Instagram: @cavaerickjacquin

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Ça-Va Café – Pâtisserie e cafeteria

O Ça-Va Café funciona como cafeteria e pâtisserie, oferecendo doces e cafés durante o dia. Entre os destaques estão a choux de pistache (R$ 35) e os macarons, vendidos a R$ 4,50 a unidade.

  • Endereços: av. Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Itaim Bibi, São Paulo / rua Michigan, 1020 – Brooklin, São Paulo
  • Instagram: @cavacafejacquin

Steak Bife – Carnes com rodízio de acompanhamentos

No bairro de Pinheiros, o Steak Bife é especializado em cortes de carne, como filé mignon (R$ 120), chorizo (R$ 105) e carré de cordeiro (R$ 155). O diferencial é o sistema de rodízio de guarnições que acompanha os pratos.

  • Endereço: avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros, São Paulo
  • Instagram: @steakbifedojacquin

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar