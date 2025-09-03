Quais são os restaurantes do Jacquin? Conheça preços do jurado MasterChefChef e jurado do MasterChef Brasil, Erick Jacquin é responsável por diferentes restaurantes em São Paulo. Confira preços, fotos e mais dos cardápios
O 15º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido em 2 de setembro, marcou a final da temporada. Daniela venceu a disputa após apresentar um menu completo que combinava técnica e história pessoal, conquistando os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
O francês é um nome importante da gastronomia no Brasil. Jacquin comanda diferentes restaurantes em São Paulo, cada um com propostas e cardápios distintos.
Quem é Erick Jacquin
Erick Jacquin, nascido na França em 1964, é um dos chefs mais reconhecidos do Brasil. Instalado em São Paulo desde 1995, se destacou ao comandar restaurantes de alta gastronomia e consolidou seu nome com o La Brasserie.
Ganhou projeção nacional a partir de 2014, como jurado do MasterChef Brasil, onde sua personalidade firme e bem-humorada o tornou popular.
Hoje, além da televisão, é responsável por casas de destaque em São Paulo e atua como embaixador da culinária francesa no País.
A seguir, veja os endereços, principais pratos e preços dos estabelecimentos do chef.
Restaurantes do Jacquin
Président – Alta gastronomia francesa
Localizado nos Jardins, o Président é voltado à cozinha francesa. O menu degustação de sete etapas custa R$ 660, enquanto o famoso petit gateau criado por Jacquin sai por R$ 45. Os pratos principais variam, estando a partir de R$ 155.
- Endereço: rua da Consolação, 3527 – Jardins, São Paulo
- Instagram: @lespresidents_jacquin
Lvtetia – Culinária italiana com influência francesa
O Lvtetia, também nos Jardins, foca na culinária italiana. Entre os destaques estão a lasanha clássica com dois molhos (R$ 81) e o risoto de ragu de ossobuco de vitelo (R$ 110). O menu executivo custa cerca de R$ 99.
- Endereço: rua da Consolação, 3585 – Jardins, São Paulo
- Instagram: @lvtetiaerickjacquin
Bar Secreto do Vaticano – Drinks e apresentações
No subsolo do Lvtetia funciona o Bar Secreto do Vaticano, espaço dedicado a coquetéis autorais e apresentações musicais comandadas por Jacquin. Os valores dos drinks são informados apenas aos clientes no local.
- Endereço: rua da Consolação, 3585 – Jardins, São Paulo
- Instagram: @lvtetiaerickjacquin
Ça-Va – Bistrô francês
O Ça-Va está localizado na Bela Vista e mantém um cardápio de pratos clássicos da culinária francesa. O steak tartar custa R$ 85, enquanto outras opções variam conforme o menu do dia.
- Endereço: rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista, São Paulo
- Instagram: @cavaerickjacquin
Ça-Va Café – Pâtisserie e cafeteria
O Ça-Va Café funciona como cafeteria e pâtisserie, oferecendo doces e cafés durante o dia. Entre os destaques estão a choux de pistache (R$ 35) e os macarons, vendidos a R$ 4,50 a unidade.
- Endereços: av. Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Itaim Bibi, São Paulo / rua Michigan, 1020 – Brooklin, São Paulo
- Instagram: @cavacafejacquin
Steak Bife – Carnes com rodízio de acompanhamentos
No bairro de Pinheiros, o Steak Bife é especializado em cortes de carne, como filé mignon (R$ 120), chorizo (R$ 105) e carré de cordeiro (R$ 155). O diferencial é o sistema de rodízio de guarnições que acompanha os pratos.
- Endereço: avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros, São Paulo
- Instagram: @steakbifedojacquin