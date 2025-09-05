Quais são os restaurantes do Fogaça? Saiba preços do MasterChef

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quais são os restaurantes do Fogaça? Saiba preços do jurado MasterChef

Jurado desde a primeira edição do reality show culinário, Henrique Fogaça tem empreendimentos que refletem seu estilo rústico. Saiba quais são e veja os preços
Conhecido pelo seu jeito durão, estilo rústico e pratos refinados, Henrique Fogaça é jurado do MasterChef desde a primeira edição do programa.

Com empreendimentos em São Paulo, o chef possui um restaurante bastante conhecido que já serviu de cenário e inspiração em diversos episódios do programa.

A seguir, saiba mais sobre Henrique Fogaça e conheça quais são seus restaurantes.

Sal Gastronomia

Originalmente com uma matriz em Higienópolis, onde funcionava o Sal Gastronomia original, o restaurante agora é localizado no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

A faixa de preços dos pratos varia entre R$ 266 a R$ 468 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 71.

Outra unidade está na rua Bela Cintra, também no Jardim Paulista, onde ocupa o térreo de um edifício residencial. Por conta da mudança, Fogaça anunciou que traria novas receitas ao menu.

Endereços

  • Shopping Cidade Jardim: av. Magalhães de Castro, 12000 - São Paulo (SP)
  • Bela Cintra: rua Bela Cintra, 1958 - São Paulo (SP)

Instagram: @salgastronomia

Cão Véio

Um pouco menos conhecido que o Sal Gastronomia, o Cão Véio é um gastropub fundado em 2013 com um cardápio que vai além dos petiscos de bar.

O ambiente reflete a pegada “hardcore” que Fogaça possui, além de ter como sócio o músico Badauí, vocalista da banda CPM 22.

O local permite levar vinhos mediante taxa de R$ 50, e possui opções de sanduíche a partir de R$ 57 e cervejas a partir de R$ 29.

No total, há oito unidades espalhadas pelo Brasil; a maioria está em São Paulo, mas também com estabelecimentos em Goiás e Paraná.

Endereços

  • rua Girassol, 396 – Vila Madalena – São Paulo (SP)
  • rua Dr. Amâncio de Carvalho, 303 – Vila Mariana – São Paulo (SP)
  • rua Itapura, 1534 – Tatuapé – São Paulo (SP)
  • alameda Aldebarã, 14 – Alphaville (SP)
  • av. Pereira da Silva, 1919 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba (SP)
  • rua 9, 2316 - St. Marista – Goiânia (GO)
  • rua Alferes Ângelo Sampaio, 1744 - Água Verde – Curitiba (PR)
  • rua Montevidéu, 347 – Guanabara, Londrina (PR)

Instagram: @caoveio

Quem é Henrique Fogaça?

Nascido em 1974 no interior de São Paulo, Henrique Fogaça só começou a se interessar por gastronomia quando tinha 22 anos e já cursava sua segunda graduação.

Após ter se formado em Arquitetura, mudou de área para Comércio Exterior, mas não se animou com as perspectivas de futuro.

Assim, matriculou-se no curso de chef executivo das Faculdades Metropolitanas Unidas em 2001. Foi nessa época que começou a vender hambúrgueres em uma Kombi, começando a estagiar em grandes restaurantes de São Paulo logo depois, como o D.O.M e o Namesa.

Em 2005, após um ano de trabalho no Namesa, Fogaça abriu o Sal Gastronomia, restaurante que se tornou parte da sua identidade profissional.

A trajetória na televisão começou em 2014 quando se tornou jurado fixo do MasterChef, saindo apenas na décima temporada por motivos pessoais e retornando na temporada seguinte.

