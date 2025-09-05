Quais são os restaurantes do Fogaça? Saiba preços do MasterChef

Quais são os restaurantes do Fogaça? Saiba preços do jurado MasterChefJurado desde a primeira edição do reality show culinário, Henrique Fogaça tem empreendimentos que refletem seu estilo rústico. Saiba quais são e veja os preços
Conhecido pelo seu jeito durão, estilo rústico e pratos refinados, Henrique Fogaça é jurado do MasterChef desde a primeira edição do programa.
Com empreendimentos em São Paulo, o chef possui um restaurante bastante conhecido que já serviu de cenário e inspiração em diversos episódios do programa.
A seguir, saiba mais sobre Henrique Fogaça e conheça quais são seus restaurantes.
Sal Gastronomia
Originalmente com uma matriz em Higienópolis, onde funcionava o Sal Gastronomia original, o restaurante agora é localizado no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.
A faixa de preços dos pratos varia entre R$ 266 a R$ 468 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 71.
Outra unidade está na rua Bela Cintra, também no Jardim Paulista, onde ocupa o térreo de um edifício residencial. Por conta da mudança, Fogaça anunciou que traria novas receitas ao menu.
Endereços
- Shopping Cidade Jardim: av. Magalhães de Castro, 12000 - São Paulo (SP)
- Bela Cintra: rua Bela Cintra, 1958 - São Paulo (SP)
Instagram: @salgastronomia
Cão Véio
Um pouco menos conhecido que o Sal Gastronomia, o Cão Véio é um gastropub fundado em 2013 com um cardápio que vai além dos petiscos de bar.
O ambiente reflete a pegada “hardcore” que Fogaça possui, além de ter como sócio o músico Badauí, vocalista da banda CPM 22.
O local permite levar vinhos mediante taxa de R$ 50, e possui opções de sanduíche a partir de R$ 57 e cervejas a partir de R$ 29.
No total, há oito unidades espalhadas pelo Brasil; a maioria está em São Paulo, mas também com estabelecimentos em Goiás e Paraná.
Endereços
- rua Girassol, 396 – Vila Madalena – São Paulo (SP)
- rua Dr. Amâncio de Carvalho, 303 – Vila Mariana – São Paulo (SP)
- rua Itapura, 1534 – Tatuapé – São Paulo (SP)
- alameda Aldebarã, 14 – Alphaville (SP)
- av. Pereira da Silva, 1919 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba (SP)
- rua 9, 2316 - St. Marista – Goiânia (GO)
- rua Alferes Ângelo Sampaio, 1744 - Água Verde – Curitiba (PR)
- rua Montevidéu, 347 – Guanabara, Londrina (PR)
Instagram: @caoveio
Quem é Henrique Fogaça?
Nascido em 1974 no interior de São Paulo, Henrique Fogaça só começou a se interessar por gastronomia quando tinha 22 anos e já cursava sua segunda graduação.
Após ter se formado em Arquitetura, mudou de área para Comércio Exterior, mas não se animou com as perspectivas de futuro.
Assim, matriculou-se no curso de chef executivo das Faculdades Metropolitanas Unidas em 2001. Foi nessa época que começou a vender hambúrgueres em uma Kombi, começando a estagiar em grandes restaurantes de São Paulo logo depois, como o D.O.M e o Namesa.
Em 2005, após um ano de trabalho no Namesa, Fogaça abriu o Sal Gastronomia, restaurante que se tornou parte da sua identidade profissional.
A trajetória na televisão começou em 2014 quando se tornou jurado fixo do MasterChef, saindo apenas na décima temporada por motivos pessoais e retornando na temporada seguinte.
