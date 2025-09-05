Quais são os restaurantes do Fogaça? Saiba preços do MasterChef

Henrique Fogaça é jurado fixo do MasterChef desde a primeira edição, em 2014, e seu restaurante, Sal Gastronomia, já serviu de cenário para provas em equipe / Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido pelo seu jeito durão, estilo rústico e pratos refinados, Henrique Fogaça é jurado do MasterChef desde a primeira edição do programa. Com empreendimentos em São Paulo, o chef possui um restaurante bastante conhecido que já serviu de cenário e inspiração em diversos episódios do programa.

A seguir, saiba mais sobre Henrique Fogaça e conheça quais são seus restaurantes. Sal Gastronomia Originalmente com uma matriz em Higienópolis, onde funcionava o Sal Gastronomia original, o restaurante agora é localizado no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A faixa de preços dos pratos varia entre R$ 266 a R$ 468 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 71.

Outra unidade está na rua Bela Cintra, também no Jardim Paulista, onde ocupa o térreo de um edifício residencial. Por conta da mudança, Fogaça anunciou que traria novas receitas ao menu. Endereços

Shopping Cidade Jardim: av. Magalhães de Castro, 12000 - São Paulo (SP)

Bela Cintra: rua Bela Cintra, 1958 - São Paulo (SP) Instagram: @salgastronomia Cão Véio Um pouco menos conhecido que o Sal Gastronomia, o Cão Véio é um gastropub fundado em 2013 com um cardápio que vai além dos petiscos de bar. O ambiente reflete a pegada “hardcore” que Fogaça possui, além de ter como sócio o músico Badauí, vocalista da banda CPM 22.