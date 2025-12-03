MasterChef Celebridades tem prova de pizza e eliminação com ceviche; veja quem saiu

MasterChef Celebridades tem prova de pizza e eliminação com ceviche; veja quem saiuNo terceiro episódio da temporada, celebridades enfrentaram a preparação de um rodízio de pizzas e harmonização de ceviche com vinho ou espumante. Saiba quem saiu
O 3º episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 2 de dezembro, dividiu os famosos em equipes para a prova principal e os desafiou na hora de harmonizar o prato da eliminação.
Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as dez celebridades restantes tiveram servir três sabores diferentes de pizza, sendo um deles vegetariano, na prova principal e preparar um ceviche na prova de eliminação.
A seguir, saiba veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:
MasterChef Celebridades: veja como foi a prova principal
Na prova principal, os famosos foram divididos em equipes para preparam um rodízio de pizza. Cada grupo precisou servir três sabores diferentes, sendo um deles vegetariano.
Por ter vencido a última prova, Gilmelândia foi a líder da primeira equipe, escolhendo a cor azul para representá-la. A cantora também escolheu Márcia Goldschmidt como líder da segunda equipe, que enxergou o gesto como dúvida do seu potencial.
A reviravolta foi que após a divisão dos grupos, Márcia e Gilmelândia trocaram de equipes, indo cada uma para a equipe que a outra selecionou.
- Equipe Azul: Márcia Goldschmidt, Valesca Popozuda, John Drops, Luciano Szafir e Maurren Maggi
- Equipe Vermelha: Gilmelândia, Julianne Trevisol, Dodô, Tiago Piquilo e Rachel Sheherazade
Quem se destacou foi Maurren que pressionou sua equipe a agilizar quando percebeu que eles ainda não haviam decidido o terceiro sabor da pizza.
Enquanto isso, Gilmelândia e a equipe vermelha tentava encontrar formas de contornar a falta de mussarela e azeitona, ingredientes pegos inteiramente pela equipe rival.
Ao final, ambas as equipes conseguiram servir as 9 pizzas exigidas de cada. O resultado da prova ficou a cargo dos convidados, que votaram na equipe vermelha como a vencedora.
A diferença foi de 4 votos, mas o suficiente para salvar Gilmelândia e seu grupo da eliminação.
Quando questionada sobre o que deu errado na equipe azul, Maurren foi clara: "Equipe que não conversa, que não decide, tá no risco". Ao que Márcia respondeu "Força na peruca!".
- Equipe vermelha venceu a prova
MasterChef Celebridades: saiba como foi a eliminação
Com direito a uma aula da chefe Helena Rizzo, a prova de eliminação concentrou-se na elaboração de um ceviche. O prato, feito com pedaços crus de peixe, precisava harmonizar com vinho ou espumante.
Durante a prova, Márcia colocou um bowl na cabeça fazendo referência ao personagem Menino Maluquinho.
Quem comentou o detalhe foi Julianne Trevisol que ainda destacou o figurino da apresentadora: um pijama de corações.
Márcia também virou assunto entre os jurados após experimentar muita pimenta e perder temporariamente o paladar. Ela foi a primeira a apresentar seu prato, que Helena chamou de "ceviche tutti frutti" pela presença de morango e manga.
Luciano Szafir apresentou em seguida, sendo elogiado pelo seu ceviche de robalo com batata doce. O modelo foi um dos participantes que fez perguntas durante a aula de Helena.
Os outros dois trabalhos elogiados foram o de John Drops e o de Valesca, considerados os melhores da noite.
Quem ganhou a prova de eliminação foi Luciano Szafir, sendo este o segundo pin conquistado durante a competição.
Na eliminação, Maurren e Márcia foram os dois piores pratos, com ceviches considerados exagerados. Ao fim, Márcia foi eliminada pela presença do morango que se sobressaiu ao sabor do peixe.
- Márcia Goldschmidt foi a eliminada do episódio
Confira em vídeo da parte final do episódio, na qual é anunciada a eliminação*:
*A eliminação acontece a partir da minutagem 10min5seg do vídeo
MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 9
Com a eliminação de Márcia Goldschmidt, restam nove cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades. A seguir, confiram quem está no Top 9:
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- John Drops, influencer
- Julianne Trevisol, atriz
- Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- Valesca Popozuda, cantora