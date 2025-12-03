MasterChef Celebridades tem prova de pizza e eliminação com ceviche; veja quem saiu

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin compõem painel de jurados da edição com celebridades / Crédito: Divulgação/Band

O 3º episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 2 de dezembro, dividiu os famosos em equipes para a prova principal e os desafiou na hora de harmonizar o prato da eliminação. Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as dez celebridades restantes tiveram servir três sabores diferentes de pizza, sendo um deles vegetariano, na prova principal e preparar um ceviche na prova de eliminação.

MasterChef Celebridades: veja como foi a prova principal

Na prova principal, os famosos foram divididos em equipes para preparam um rodízio de pizza. Cada grupo precisou servir três sabores diferentes, sendo um deles vegetariano. Por ter vencido a última prova, Gilmelândia foi a líder da primeira equipe, escolhendo a cor azul para representá-la. A cantora também escolheu Márcia Goldschmidt como líder da segunda equipe, que enxergou o gesto como dúvida do seu potencial. A reviravolta foi que após a divisão dos grupos, Márcia e Gilmelândia trocaram de equipes, indo cada uma para a equipe que a outra selecionou.

Dez participantes foram divididos em equipes de 5, com as líderes trocadas para complicar ainda mais a prova Crédito: Divulgação/Band Equipe Azul: Márcia Goldschmidt, Valesca Popozuda, John Drops, Luciano Szafir e Maurren Maggi

Márcia Goldschmidt, Valesca Popozuda, John Drops, Luciano Szafir e Maurren Maggi Equipe Vermelha: Gilmelândia, Julianne Trevisol, Dodô, Tiago Piquilo e Rachel Sheherazade Quem se destacou foi Maurren que pressionou sua equipe a agilizar quando percebeu que eles ainda não haviam decidido o terceiro sabor da pizza. Enquanto isso, Gilmelândia e a equipe vermelha tentava encontrar formas de contornar a falta de mussarela e azeitona, ingredientes pegos inteiramente pela equipe rival.