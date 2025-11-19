Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Celebridades: em vídeo, melhores momentos da estreia

Na estreia do novo formato, 12 celebridades disputaram título de MasterChef. Veja os melhores momentos e saiba quem foi o primeiro eliminado
A estreia do MasterChef Celebridades, exibida nessa terça-feira, 18 de novembro, trouxe um novo formato para o programa, dessa vez com 12 participantes conhecidos pelo público. 

Além dos famosos, a temporada também conta com o retorno de Henrique Fogaça ao painel de jurados, acompanhado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.

No primeiro episódio, os cozinheiros enfrentaram a clássica Prova do Muro, cuja ideia é entregar dois pratos idênticos utilizando a icônica Caixa Misteriosa, com a dupla separada por um muro. Já na eliminação, foi exigida uma prova de maça invertida conhecida como Tarte Tartin, com uma mudança inusitada. 

A seguir, saiba veja os melhores momentos do primeiro episódio e saiba quem saiu:

MasterChef Celebridades: veja melhores momentos da estreia

O desafio da prova do muro

Na primeira prova da temporada, os cozinheiros foram divididos em duplas por um muro. O desafio era servir um prato idêntico para os jurados superando a dificuldade da comunicação.

Para complicar ainda mais, os ingredientes foram limitados a uma Caixa Misteriosa com produtos nacionais.

— MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 19, 2025

Tendo apenas uma hora de prova, os famosos começaram a ficar tensos sem conseguirem se comunicar.

Uma das duplas que mais sofreram foi Valesca Popozuda e Luciano Szafir, que não conseguiam se escutar e fizeram receitas bem diferentes. Helena Rizzo também apontou que Márcia Goldschmidt "estava indignada" com a sua dupla, a cantora Gilmelândia.

A primeira dupla a apresentar foi Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo, que apesar das diferenças de visual, foram elogiados por servirem o mesmo prato. Outra dupla elogiada foi Leonardo Miggiori e Dodô que serviram o prato mais parecido, desde a louça até os sabores.

Tem prêmio para o pior? Climão entre Márcia e Gilmelândia

Dentre os piores, Márcia Goldschmidt e Gilmelândia serviram uma torta de climão com a apresentadora dizendo que não ouviu nada, enquanto a cantora reclamou de ter até ajoelhado para conseguir se comunicar.

Márcia perguntou até se "havia prêmio para o pior", ao que Jacquin respondeu: "É a porta!"

Quem também foi criticado pelos jurados foi a dupla Valesca Popozuda e Luciano Szafir, que serviram pratos com a mesma base, mas muito diferentes. Incluindo uma mandioca servida com processos diferentes.

No final, Leonardo e Dodô foram os vencedores da prova, subindo para o mezanino com Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo. Junto ao pin, os vencedores precisaram salvar uma dupla da eliminação, escolhendo Maurren Maggi e John Drops.

  • Leonardo Miggiori e Dodô venceram a primeira prova

Os seis cozinheiros restantes tiveram que enfrentar uma prova de eliminação com uma reviravolta.

Szafir ganha prova de eliminação

A Tarte Tatin, uma torta de maçã invertida, que precisava ser servida numa versão salgada substituindo as maçãs por cebolas, junto a um molho da preferência dos chefes.

Dentre os destaques positivos, Luciano Szafir e Juliane Trevisol serviram as melhores tortas, com o primeiro sendo elogiado pelo visual e a segunda pelo sabor. Luciano foi o vencedor da prova e ambos subiram para o mezanino.

Márcia Goldschmidt, que machucou a mão, foi salva junto a Gilmelândia, escapando da eliminação.

A cambalhota de Valesca Popozuda

Enquanto isso, Valesca Popozuda e Hugo Alves ficaram entre os piores por servirem as tortas com mais erros técnicos.

No final, após as deliberações, Valesca foi salva e deu uma cambalhota na frente dos jurados.

Hugo Alves foi o primeiro eliminado da edição, dizendo estar “envergonhado” do seu desempenho, mas recebendo o carinho dos jurados e dos outros participantes.

  • Hugo Alves foi o primeiro eliminado do MasterChef Celebridades.

MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 11

Com a eliminação de Hugo Alves, restam onze cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades. A seguir, confiram quem está no Top 11:

  • Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
  • Dodô, da banda de pagode Pixote
  • Gilmelândia, cantora
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • John Drops, influencer
  • Julianne Trevisol, atriz
  • Leonardo Miggiorin, ator
  • Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
  • Márcia Goldschmidt, apresentadora
  • Rachel Sheherazade, jornalista
  • Valesca Popozuda, cantora

