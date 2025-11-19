MasterChef Celebridades: em vídeo, melhores momentos da estreia

MasterChef Celebridades: veja melhores momentos da estreia e 1º eliminadoNa estreia do novo formato, 12 celebridades disputaram título de MasterChef. Veja os melhores momentos e saiba quem foi o primeiro eliminado
A estreia do MasterChef Celebridades, exibida nessa terça-feira, 18 de novembro, trouxe um novo formato para o programa, dessa vez com 12 participantes conhecidos pelo público.
Além dos famosos, a temporada também conta com o retorno de Henrique Fogaça ao painel de jurados, acompanhado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.
No primeiro episódio, os cozinheiros enfrentaram a clássica Prova do Muro, cuja ideia é entregar dois pratos idênticos utilizando a icônica Caixa Misteriosa, com a dupla separada por um muro. Já na eliminação, foi exigida uma prova de maça invertida conhecida como Tarte Tartin, com uma mudança inusitada.
A seguir, saiba veja os melhores momentos do primeiro episódio e saiba quem saiu:
MasterChef Celebridades: veja melhores momentos da estreia
O desafio da prova do muro
Na primeira prova da temporada, os cozinheiros foram divididos em duplas por um muro. O desafio era servir um prato idêntico para os jurados superando a dificuldade da comunicação.
Para complicar ainda mais, os ingredientes foram limitados a uma Caixa Misteriosa com produtos nacionais.
Se organizar direitinho, todo mundo fala....mas escutar é outra história!
Será que tem como organizar essa bagunça??#MasterChefBr pic.twitter.com/eBaDKkDnkF
Tendo apenas uma hora de prova, os famosos começaram a ficar tensos sem conseguirem se comunicar.
Uma das duplas que mais sofreram foi Valesca Popozuda e Luciano Szafir, que não conseguiam se escutar e fizeram receitas bem diferentes. Helena Rizzo também apontou que Márcia Goldschmidt "estava indignada" com a sua dupla, a cantora Gilmelândia.
A primeira dupla a apresentar foi Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo, que apesar das diferenças de visual, foram elogiados por servirem o mesmo prato. Outra dupla elogiada foi Leonardo Miggiori e Dodô que serviram o prato mais parecido, desde a louça até os sabores.
Tem prêmio para o pior? Climão entre Márcia e Gilmelândia
Dentre os piores, Márcia Goldschmidt e Gilmelândia serviram uma torta de climão com a apresentadora dizendo que não ouviu nada, enquanto a cantora reclamou de ter até ajoelhado para conseguir se comunicar.
Márcia perguntou até se "havia prêmio para o pior", ao que Jacquin respondeu: "É a porta!"
Tem prêmio pro pior?#MasterChefBr pic.twitter.com/CC5YDmGUz5— MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 19, 2025
Quem também foi criticado pelos jurados foi a dupla Valesca Popozuda e Luciano Szafir, que serviram pratos com a mesma base, mas muito diferentes. Incluindo uma mandioca servida com processos diferentes.
No final, Leonardo e Dodô foram os vencedores da prova, subindo para o mezanino com Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo. Junto ao pin, os vencedores precisaram salvar uma dupla da eliminação, escolhendo Maurren Maggi e John Drops.
- Leonardo Miggiori e Dodô venceram a primeira prova
Os seis cozinheiros restantes tiveram que enfrentar uma prova de eliminação com uma reviravolta.
Szafir ganha prova de eliminação
A Tarte Tatin, uma torta de maçã invertida, que precisava ser servida numa versão salgada substituindo as maçãs por cebolas, junto a um molho da preferência dos chefes.
Dentre os destaques positivos, Luciano Szafir e Juliane Trevisol serviram as melhores tortas, com o primeiro sendo elogiado pelo visual e a segunda pelo sabor. Luciano foi o vencedor da prova e ambos subiram para o mezanino.
Márcia Goldschmidt, que machucou a mão, foi salva junto a Gilmelândia, escapando da eliminação.
A cambalhota de Valesca Popozuda
Enquanto isso, Valesca Popozuda e Hugo Alves ficaram entre os piores por servirem as tortas com mais erros técnicos.
No final, após as deliberações, Valesca foi salva e deu uma cambalhota na frente dos jurados.
Hugo Alves foi o primeiro eliminado da edição, dizendo estar “envergonhado” do seu desempenho, mas recebendo o carinho dos jurados e dos outros participantes.
- Hugo Alves foi o primeiro eliminado do MasterChef Celebridades.
MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 11
Com a eliminação de Hugo Alves, restam onze cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades. A seguir, confiram quem está no Top 11:
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops, influencer
- Julianne Trevisol, atriz
- Leonardo Miggiorin, ator
- Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
- Márcia Goldschmidt, apresentadora
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Valesca Popozuda, cantora