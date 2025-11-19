MasterChef Celebridades: em vídeo, melhores momentos da estreia

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin compõem painel de jurados da edição com celebridades / Crédito: Divulgação/Band

A estreia do MasterChef Celebridades, exibida nessa terça-feira, 18 de novembro, trouxe um novo formato para o programa, dessa vez com 12 participantes conhecidos pelo público. Além dos famosos, a temporada também conta com o retorno de Henrique Fogaça ao painel de jurados, acompanhado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.



No primeiro episódio, os cozinheiros enfrentaram a clássica Prova do Muro, cuja ideia é entregar dois pratos idênticos utilizando a icônica Caixa Misteriosa, com a dupla separada por um muro. Já na eliminação, foi exigida uma prova de maça invertida conhecida como Tarte Tartin, com uma mudança inusitada. A seguir, saiba veja os melhores momentos do primeiro episódio e saiba quem saiu:

MasterChef Celebridades: veja melhores momentos da estreia O desafio da prova do muro Na primeira prova da temporada, os cozinheiros foram divididos em duplas por um muro. O desafio era servir um prato idêntico para os jurados superando a dificuldade da comunicação. Para complicar ainda mais, os ingredientes foram limitados a uma Caixa Misteriosa com produtos nacionais. Se organizar direitinho, todo mundo fala....mas escutar é outra história!

Uma das duplas que mais sofreram foi Valesca Popozuda e Luciano Szafir, que não conseguiam se escutar e fizeram receitas bem diferentes. Helena Rizzo também apontou que Márcia Goldschmidt "estava indignada" com a sua dupla, a cantora Gilmelândia. A primeira dupla a apresentar foi Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo, que apesar das diferenças de visual, foram elogiados por servirem o mesmo prato. Outra dupla elogiada foi Leonardo Miggiori e Dodô que serviram o prato mais parecido, desde a louça até os sabores. Tem prêmio para o pior? Climão entre Márcia e Gilmelândia Dentre os piores, Márcia Goldschmidt e Gilmelândia serviram uma torta de climão com a apresentadora dizendo que não ouviu nada, enquanto a cantora reclamou de ter até ajoelhado para conseguir se comunicar.