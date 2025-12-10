MasterChef Celebridades: veja quem foi eliminado e saiu ontem, 9

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin compõem painel de jurados da edição com celebridades. No episódio 4, Alê Costa fez participação especial / Crédito: Divulgação/Band

O quarto episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 9 de dezembro, exigiu que os famosos preparassem receitas típicas de festa junina. Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as nove celebridades restantes tiveram que preparar duas receitas típicas — uma salgada e outra doce — em 1h30min.

Na prova de eliminação, Alê Costa fez uma participação especial como jurado para avaliar os pavês de chocolate preparados pelos cozinheiros. A seguir, veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:

Os grupos formados foram os times: Amarelo : Luciano Szafir, Valesca Popozuda e Maurren Maggi



: Luciano Szafir, Valesca Popozuda e Maurren Maggi Azul : John Drops, Dodô e Julianne Trevisol



: John Drops, Dodô e Julianne Trevisol Vermelho: Rachel Sheherazade, Gilmelândia e Tiago Piquilo Quem protagonizou diversos momentos ao longo da prova foi Maurren Maggi, campeã olímpica que desbancou os outros concorrentes e pegou todo o milho do mercado para fazer uma pamonh a. Ao contar sobre a receita para os chefes, Cumpade João ensinou a participante como usar a palha do próprio milho para cozinhar a receita.