MasterChef Celebridades: veja quem foi eliminado e saiu ontem, 9

MasterChef Celebridades: erro ao apresentar causa 4ª eliminação do realityNo quarto episódio da temporada, celebridades tiveram que fazer um prato típico de festa junina e preparar um pavê de chocolate. Saiba quem saiu
O quarto episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 9 de dezembro, exigiu que os famosos preparassem receitas típicas de festa junina.
Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as nove celebridades restantes tiveram que preparar duas receitas típicas — uma salgada e outra doce — em 1h30min.
Na prova de eliminação, Alê Costa fez uma participação especial como jurado para avaliar os pavês de chocolate preparados pelos cozinheiros.
A seguir, veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:
MasterChef Celebridades: veja como foi a prova principal
Após um início festivo inspirado nas festas juninas e com a participação do chef Cumpade João, Luciano Szafir, vencedor da última prova, dividiu os cozinheiros em trios. A
prova exigiu o preparo de duas receitas típicas, uma salgada e outra doce.
Os grupos formados foram os times:
- Amarelo: Luciano Szafir, Valesca Popozuda e Maurren Maggi
- Azul: John Drops, Dodô e Julianne Trevisol
- Vermelho: Rachel Sheherazade, Gilmelândia e Tiago Piquilo
Quem protagonizou diversos momentos ao longo da prova foi Maurren Maggi, campeã olímpica que desbancou os outros concorrentes e pegou todo o milho do mercado para fazer uma pamonh
a. Ao contar sobre a receita para os chefes, Cumpade João ensinou a participante como usar a palha do próprio milho para cozinhar a receita.
A primeira equipe a apresentar foi a Azul, que serviu bolo de paçoca e pamonha assada com calabresa e queijo. Julianne Trevisol foi a mais elogiada da equipe pelo bolo, despontando como uma das favoritas a ganhar a temporada.
Em seguida, Gilmelândia, Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo apresentaram seus pratos, decidindo de última hora não apresentar a cocada preparada pelo último. Os pratos foram bolo de mandioca com calda de paçoca e caldo de quenga, que se destacou com elogios de todos os chefes.
Por último, a equipe amarelo apresentou pamonha e caldo de quenga, mas foram os piores da prova. O caldo de quenga feito por Valesca Popozuda ainda recebeu alguns elogios, porém a pamonha não chegou a ponto e foi apontada como um “creme” pelos jurados.
Quem ficou responsável por anunciar a equipe vencedora foi Cumpade João que, em conjunto com os jurados, escolheu a equipe vermelha como ganhadora da prova.
Assim, Rachel Sheherazade, Gilmelândia e Tiago Piquilo subiram ao mezanino.
MasterChef Celebridades: saiba como foi a eliminação
Na prova de eliminação, Alê Costa foi convidado para julgar os pavês de chocolate dos famosos. Para complicar um pouco mais, a regra era preparar um pavê com panetone.
Enquanto alguns apostaram no clássico pavê de chocolate, Julianne Trevisol preparou um pavê de red velvet, apostando em uma mistura de chocolate branco e frutas vermelhas.
A inovação lhe garantiu a vitória na prova, ao novamente se destacar pelo sabor da receita. Julianne ganhou seu primeiro pin. “Merecido!”, disse Fogaça.
Valesca, John Drops e Dodô foram os medianos, subindo para o mezanino enquanto a eliminação ficou entre Luciano e Maurren.
Pelo maior número de defeitos no pavê, Luciano foi o eliminado do episódio. Apesar de ter acertado o sabor, errou a forma como apresentou a sobremesa.
- Luciano Szafir foi o eliminado do episódio
Confira em vídeo da parte final do episódio, na qual é anunciada a eliminação*:
*A eliminação acontece a partir da minutagem 7min20seg do vídeo
Sendo elogiado pela sua postura ao longo da competição, Szafir deixa o MasterChef com dois pins dourados no avental.
"Cozinhar é você dar todo o seu amor para quem você está servindo. Eu jamais tinha pensado nisso", confessa. "Então, a primeira coisa que quero fazer é um prato, de preferência o que me deu o pin, para minha mulher, meus filhos, meus amigos."
"Eu vou fazer uns dez tipos de doces e aprender a fazê-los perfeitos", promete. "Vou dar continuidade a isso."
MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 8
Com a eliminação de Luciano Szafir, restam oito cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades.
A seguir, confiram quem está no Top 8:
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- John Drops, influencer
- Julianne Trevisol, atriz
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- Valesca Popozuda, cantora