MasterChef Celebridades: veja quem foi eliminado e saiu ontem, 9

MasterChef Celebridades: erro ao apresentar causa 4ª eliminação do reality

No quarto episódio da temporada, celebridades tiveram que fazer um prato típico de festa junina e preparar um pavê de chocolate. Saiba quem saiu
Atualizado às Autor Arthur Albano
Arthur Albano Estagiário
O quarto episódio do MasterChef Celebridades, exibido nessa terça-feira, 9 de dezembro, exigiu que os famosos preparassem receitas típicas de festa junina. 

Sob o julgamento de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, as nove celebridades restantes tiveram que preparar duas receitas típicas — uma salgada e outra doce — em 1h30min.

Na prova de eliminação, Alê Costa fez uma participação especial como jurado para avaliar os pavês de chocolate preparados pelos cozinheiros. 

A seguir, veja os melhores momentos do episódio e saiba quem saiu:

MasterChef Celebridades: veja como foi a prova principal 

Após um início festivo inspirado nas festas juninas e com a participação do chef Cumpade João, Luciano Szafir, vencedor da última prova, dividiu os cozinheiros em trios. A

prova exigiu o preparo de duas receitas típicas, uma salgada e outra doce.

Os grupos formados foram os times:

  • Amarelo: Luciano Szafir, Valesca Popozuda e Maurren Maggi
  • Azul: John Drops, Dodô e Julianne Trevisol
  • Vermelho: Rachel Sheherazade, Gilmelândia e Tiago Piquilo

Quem protagonizou diversos momentos ao longo da prova foi Maurren Maggi, campeã olímpica que desbancou os outros concorrentes e pegou todo o milho do mercado para fazer uma pamonh

a. Ao contar sobre a receita para os chefes, Cumpade João ensinou a participante como usar a palha do próprio milho para cozinhar a receita. 

A primeira equipe a apresentar foi a Azul, que serviu bolo de paçoca e pamonha assada com calabresa e queijo. Julianne Trevisol foi a mais elogiada da equipe pelo bolo, despontando como uma das favoritas a ganhar a temporada. 

Em seguida, Gilmelândia, Rachel Sheherazade e Tiago Piquilo apresentaram seus pratos, decidindo de última hora não apresentar a cocada preparada pelo último. Os pratos foram bolo de mandioca com calda de paçoca e caldo de quenga, que se destacou com elogios de todos os chefes.

Por último, a equipe amarelo apresentou pamonha e caldo de quenga, mas foram os piores da prova. O caldo de quenga feito por Valesca Popozuda ainda recebeu alguns elogios, porém a pamonha não chegou a ponto e foi apontada como um “creme” pelos jurados. 

Quem ficou responsável por anunciar a equipe vencedora foi Cumpade João que, em conjunto com os jurados, escolheu a equipe vermelha como ganhadora da prova.

Assim, Rachel Sheherazade, Gilmelândia e Tiago Piquilo subiram ao mezanino.

MasterChef Celebridades: saiba como foi a eliminação

Na prova de eliminação, Alê Costa foi convidado para julgar os pavês de chocolate dos famosos. Para complicar um pouco mais, a regra era preparar um pavê com panetone.

Enquanto alguns apostaram no clássico pavê de chocolate, Julianne Trevisol preparou um pavê de red velvet, apostando em uma mistura de chocolate branco e frutas vermelhas.

A inovação lhe garantiu a vitória na prova, ao novamente se destacar pelo sabor da receita. Julianne ganhou seu primeiro pin. “Merecido!”, disse Fogaça.

Valesca, John Drops e Dodô foram os medianos, subindo para o mezanino enquanto a eliminação ficou entre Luciano e Maurren.

Pelo maior número de defeitos no pavê, Luciano foi o eliminado do episódio. Apesar de ter acertado o sabor, errou a forma como apresentou a sobremesa.

  • Luciano Szafir foi o eliminado do episódio

Confira em vídeo da parte final do episódio, na qual é anunciada a eliminação*:

*A eliminação acontece a partir da minutagem 7min20seg do vídeo

Sendo elogiado pela sua postura ao longo da competição, Szafir deixa o MasterChef com dois pins dourados no avental.

"Cozinhar é você dar todo o seu amor para quem você está servindo. Eu jamais tinha pensado nisso", confessa. "Então, a primeira coisa que quero fazer é um prato, de preferência o que me deu o pin, para minha mulher, meus filhos, meus amigos."

"Eu vou fazer uns dez tipos de doces e aprender a fazê-los perfeitos", promete. "Vou dar continuidade a isso."

MasterChef Celebridades: confira quem está no Top 8

Com a eliminação de Luciano Szafir, restam oito cozinheiros na disputa pelo prêmio do MasterChef Celebridades.

A seguir, confiram quem está no Top 8:

  • Dodô, da banda de pagode Pixote
  • Gilmelândia, cantora
  • John Drops, influencer
  • Julianne Trevisol, atriz
  • Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
  • Rachel Sheherazade, jornalista
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • Valesca Popozuda, cantora

