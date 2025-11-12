MasterChef Confeitaria 2025: veja o vencedor e os melhores pratos

MasterChef Confeitaria 2025: veja o vencedor da temporada e os melhores pratosNo 10º episódio da temporada, dupla de confeiteiros se enfrentou em um duelo final pelo título de campeão do MasterChef Confeitaria. Saiba quem venceu
O 10º episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nessa terça-feira, 11 de novembro, encerrou a temporada com uma disputa acirrada entre a dupla de finalistas.
Com um duelo estruturado em três fases, os confeiteiros Léo e Ramiro tiveram que preparar um menu com diferentes exigências técnicas para ser julgado por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano.
Cada uma delas tinha que trazer uma das técnicas obrigatórias, como viennoiserie (massa folhada), cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento.
Além disso, o confeiteiro porto-riquenho Antonio Bachour, eleito duas vezes o melhor chef confeiteiro do mundo, auxiliou o trio de jurados na escola do campeão da temporada.
A seguir, saiba como foi a final do Masterchef Confeitaria 2025:
MasterChef Confeitaria 2025: veja como foi a prova final
O grande duelo do MasterChef Confeitaria exigiu que os finalistas preparassem um menu com três pratos e diferentes exigências técnicas. Para isso, Léo e Ramiro tiveram sete horas de prova e o benefício do mercado aberto.
Logo no início, a tranquilidade de Léo deixou os eliminados no mezanino nervosos com o andamento dos pratos. Quem respondeu aos alertas foi Ramiro, que pediu para deixá-lo fazer a prova em paz.
O apelo foi apoiado por Léo, que soltou um "não sufoque o artista".
Prato viennoiserie (massa folhada)
O primeiro a servir foi Léo, que entregou um arroz doce com raspas de laranja, brioche ao rum e sorbet de especiarias. Um detalhe que chamou a atenção dos chefs foi o bilhete escrito à mão em papel arroz e o equilíbrio entre os sabores, apesar de um exagero no dulçor que não comprometeu o prato.
Em seguida, Ramiro serviu um New York Roll com sorbet de framboesa e domo de coco com baunilha e compota de manga.
Antes de servir o prato, ele explicou o quanto essa sobremesa refletia sua história, desde o começo trabalhando em uma confeitaria até o manjar de coco feito pela sua avó.
Os jurados elogiaram a construção, os sabores e o equilíbrio de açúcar, com destaque para o croissant que Bachour disse estar "melhor que muitos feitos na França".
Prato com cúpula transparente
O segundo prato teve como exigência uma esfera de açúcar, que testou as habilidades de Léo e Ramiro. O primeiro se deu melhor, conseguindo fazer as suas esferas de forma bastante rápida, enquanto Ramiro recorreu a técnicas mais "old school" até conseguir o resultado desejado.
Léo entregou uma sobremesa com o conceito de "quebrar barreiras", já que para comê-la é preciso quebrar a esfera de açúcar. O prato foi um tartar de vieiras com sobert de pera acompanhado de crocante de gengibre e bolo de gergelim.
Apesar dos elogios por arriscar, Diego Lozano destacou que Léo não foi muito higiênico por soprar nas esferas, evitando comê-las.
Ainda que não tenha conseguido fazer esferas tão delicadas como as de Léo, Ramiro serviu uma bavaroise de chocolate com avelã acompanhada de creme brûlée de café e sorbet de banana. O prato recebeu críticas por conta da banana utilizada e outros detalhes, como a falta de dulçor.
Os chefs, porém, destacaram que ainda não sabiam quem iria vencer o duelo pelos pratos apresentados.
Prato com decoração de chocolate
A última fase pediu que os confeiteiros servissem uma sobremesa com chocolate em movimento. Ramiro entregou uma cloche de chocolate que, ao ser erguida, revelou um nougat de chocolate acompanhado de sorbet.
Já Léo serviu um coração com um prego atravessado feito com chocolate em cima de um entremet de cumaru com cupuaçu. A sobremesa foi elogiada pelo sabor, com Jacquin acentuando que Léo é um "cara apaixonado".
- Léo foi o vencedor do MasterChef Confeitaria
Após a deliberação dos jurados, Léo foi escolhido como vencedor do MasterChef Confeitaria 2025. Ao longo da competição, o confeiteiro conquistou cinco pins, sendo um recordista de provas. Além do prêmio, Léo também levou para casa o prêmio de R$ 300 mil reais.
Qual a próxima temporada de MasterChef?
A próxima temporada da franquia Masterchef será a Celebridades, uma edição especial que reúne personalidades conhecidas de diversas áreas, como a jornalista e ex-A Fazenda Raquel Sheherazade e a cantora Valesca Popozuda.
Em busca do título de primeiro campeão do Masterchef Celebridades, os dons gastronômicos das doze celebridades serão testados e avaliados pelo trio Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
O novo formato do reality culinário estreia dia 18 de novembro, às 22h30min, na Band.