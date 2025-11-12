MasterChef Confeitaria 2025: veja o vencedor e os melhores pratos

Diego Lozano, Helena Rizzo, Antonio Bachour e Erick Jacquin decidiram os finalistas no episódio exibido ontem, 11 / Crédito: Divulgação/Band

O 10º episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nessa terça-feira, 11 de novembro, encerrou a temporada com uma disputa acirrada entre a dupla de finalistas. Com um duelo estruturado em três fases, os confeiteiros Léo e Ramiro tiveram que preparar um menu com diferentes exigências técnicas para ser julgado por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano.

Cada uma delas tinha que trazer uma das técnicas obrigatórias, como viennoiserie (massa folhada), cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento. Além disso, o confeiteiro porto-riquenho Antonio Bachour, eleito duas vezes o melhor chef confeiteiro do mundo, auxiliou o trio de jurados na escola do campeão da temporada. A seguir, saiba como foi a final do Masterchef Confeitaria 2025: MasterChef Confeitaria 2025: veja como foi a prova final O grande duelo do MasterChef Confeitaria exigiu que os finalistas preparassem um menu com três pratos e diferentes exigências técnicas. Para isso, Léo e Ramiro tiveram sete horas de prova e o benefício do mercado aberto.

Logo no início, a tranquilidade de Léo deixou os eliminados no mezanino nervosos com o andamento dos pratos. Quem respondeu aos alertas foi Ramiro, que pediu para deixá-lo fazer a prova em paz. O apelo foi apoiado por Léo, que soltou um "não sufoque o artista". Prato viennoiserie (massa folhada) O primeiro a servir foi Léo, que entregou um arroz doce com raspas de laranja, brioche ao rum e sorbet de especiarias. Um detalhe que chamou a atenção dos chefs foi o bilhete escrito à mão em papel arroz e o equilíbrio entre os sabores, apesar de um exagero no dulçor que não comprometeu o prato.

Em seguida, Ramiro serviu um New York Roll com sorbet de framboesa e domo de coco com baunilha e compota de manga. Antes de servir o prato, ele explicou o quanto essa sobremesa refletia sua história, desde o começo trabalhando em uma confeitaria até o manjar de coco feito pela sua avó. Os jurados elogiaram a construção, os sabores e o equilíbrio de açúcar, com destaque para o croissant que Bachour disse estar "melhor que muitos feitos na França".

Prato com cúpula transparente O segundo prato teve como exigência uma esfera de açúcar, que testou as habilidades de Léo e Ramiro. O primeiro se deu melhor, conseguindo fazer as suas esferas de forma bastante rápida, enquanto Ramiro recorreu a técnicas mais "old school" até conseguir o resultado desejado. Léo entregou uma sobremesa com o conceito de "quebrar barreiras", já que para comê-la é preciso quebrar a esfera de açúcar. O prato foi um tartar de vieiras com sobert de pera acompanhado de crocante de gengibre e bolo de gergelim. Apesar dos elogios por arriscar, Diego Lozano destacou que Léo não foi muito higiênico por soprar nas esferas, evitando comê-las.