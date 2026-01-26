BBB 26: Brasil tem 54 novos processos por importunação sexual por dia

Reprodução/TV Globo O Brasil tem uma média de 54 novos casos de importunação sexual por dia levados à Justiça, segundo dados compilados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No total, foram 19.835 novos processos pelo crime ao longo de 2025 no Brasil todo.

O crime de importunação sexual é quando alguém realiza um "ato libidinoso" na presença de outra pessoa de forma não consensual.

A lei foi criada em 2018 para penalizar atos que não se encaixavam em outros crimes sexuais, explica a criminalista Maíra Zapater, professora de direito penal e direito processual penal na Unifesp. São atos como passar a mão em partes íntimas de outra pessoa, assediar alguém no transporte público, exibir pornografia ou se masturbar em frente a outras pessoas sem o seu consentimento. Se considerados todos os casos registrados pela polícia, não somente os que chegam à Justiça, o número é maior: uma média de 109 casos por dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 (com dados de 2024).

Foram registrados 39.972 casos de importunação sexual nas delegacias em 2024, um aumento de 5% em relação a 2023, quando houve 36.128 casos registrados. O crime voltou a se discutido neste fim de semana, depois que imagens mostraram o participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola, tentando beijar Jordana Moraes sem consentimento. O fato ocorreu no sábado (17/1), na despensa da casa. Depois disso, Pedro Henrique optou por deixar o reality show.

No domingo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou durante o programa que Pedro teria sido expulso caso não tivesse desistido espontaneamente. Segundo o apresentador, a atitude é "inaceitável" e viola as regras do BBB. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, instaurou inquérito para apurar o caso.

Getty Images 'Tolerância social' A pena prevista para o crime de importunação sexual é de um a cinco anos de prisão. Caso alguém seja condenado a até quatro anos, a pena pode ser convertida em medidas alternativas - como prestação de serviço à comunidade. Para a criminalista Maíra Zapater, a criação da lei foi super importante por criar uma categoriapara crimes sexuais que não chegam a ser estupro - com punição proporcional. Ou seja, segundo ela, agora a Justiça consegue dar uma pena adequada para atos que antes ou não eram punidos ou poderiam ser punidos da mesma forma que crimes muito mais graves