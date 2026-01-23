BBB 26: quem foi indicado ao paredão hoje e como foi a dinâmica

Leandro, natural da Bahia, está no segundo paredão do BBB 26 / Crédito: Divulgação / Globo / gshow

Uma dinâmica do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) realizada nesta sexta-feira, 23, resultou na indicação de um participante. A ação começou com uma sirene tocando na casa, momento em que Sara apertou um botão em cima de uma caixa que estava no jardim.

Após a abertura de cinco caixas, os participantes foram sendo eliminados da dinâmica até restarem Alberto Cowboy e Brígido, que precisaram tomar uma decisão em consenso.

A prova determinou o Anjo da semana, que é autoimune, mas poderá imunizar mais uma pessoa. A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas. Na primeira fase, os confinados se dividiram em duplas para fazer a prova. Como o líder Babu não participou, Solange Couto ficou fora da disputa por não ter sido escolhida.