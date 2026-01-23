BBB 26: quem foi indicado ao paredão hoje e como foi a dinâmica

BBB 26: veja quem foi indicado ao paredão hoje e os detalhes da decisãoO BBB 26 teve uma nova indicação hoje, que movimentou o jogo e surpreendeu participantes. Veja quem foi indicado e como foi a decisão
Uma dinâmica do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) realizada nesta sexta-feira, 23, resultou na indicação de um participante.
A ação começou com uma sirene tocando na casa, momento em que Sara apertou um botão em cima de uma caixa que estava no jardim.
Após a abertura de cinco caixas, os participantes foram sendo eliminados da dinâmica até restarem Alberto Cowboy e Brígido, que precisaram tomar uma decisão em consenso.
Quem foi indicado hoje no BBB 26?
A dupla escolheu Leandro, conhecido como Boneco, como o indicado da dinâmica desta sexta-feira.
Sexta agitada no BBB 26
Geralmente realizada no sábado, a segunda Prova do Anjo do BBB 26 aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, 23. A primeira fase foi em duplas, o que deixou uma sister de fora.
A prova determinou o Anjo da semana, que é autoimune, mas poderá imunizar mais uma pessoa.
A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas.
Na primeira fase, os confinados se dividiram em duplas para fazer a prova. Como o líder Babu não participou, Solange Couto ficou fora da disputa por não ter sido escolhida.
Assim, dez duplas iniciaram a dinâmica. O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica:
"Na primeira fase, as duplas deverão apertar o máximo de botões que conseguirem em 2 minutos. A dupla que fizer mais pontos, avança para a fase final. Cada jogador deve apertar o botão correspondente à cor do seu colete para somar pontos".
Quem ganhou Prova do Anjo?
Após as duplas realizarem a prova, Jonas e Sarah foram os vencedores da primeira fase, uma repetição da primeira prova do anjo. Os brothers realizaram um duelo para saber quem seria o Anjo da semana.
Os dois precisaram escolher bags numeradas no gramado. Quem tirar duas mensagens positivas é o novo Anjo da Semana. Jonas venceu o desafio e será o Anjo da semana pela segunda vez.
Quem foi o monstro?
O veterano escolheu Chaiany para cumprir o Castigo do Monstro.