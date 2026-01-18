Primeira formação de paredão do BBB 26 acontece neste domingo; Confira

BBB 26 estreou nessa segunda-feira, 12; saiba como assistir ao vivo à transmissão pela internet / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2026 será formado neste domingo, 18. Duas participantes seguem emparedas, mas podem escapar da berlinda com Prova de Bate e Volta. O vencedor da prova da 1ª Prova do Anjo da temporada, o gaúcho Jonas Sulzbach, poderá imunizar um participante antes da formação.

Além da indicação de Jonas, os quatro novos confinados vencedores do Quarto Branco estão imunes do primeiro paredão.

Veja quais brothers podem ir ao paredão Pela primeira vez na edição, o Big Fone tocou e agitou as indicações da casa. O médico Marcelo atendeu a ligação que o imunizou da futura disputa. O brother ainda pode indicar um nome para a berlinda e escolheu Aline Campos. Em clima de rixa, Aline escolheu Ana Paula Renault para ser emparedada. As personalidades Ana Paula e Aline já tiveram momentos de conflito logo nos primeiros dias de programa. Ambas têm direito de participar da Prova Bate e Volta para escapar, mas apenas uma pessoa se salva com a dinâmica.

O mais votado pelo elenco do BBB 26 também seguirá para a disputa do bate e volta na tentativa de se livrar do paredão. Cinco participantes estão na mira do líder O primeiro líder da casa, Alberto Cowboy, também indicará um participante para ir direto à votação pública. Diante da escolha, o nome escolhido está diretamente na berlinda, sem direito a escapatória. Cowboy colocou "na mira do líder" os confidados Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane. Imunidades da semana; entenda O médico Marcelo está imune da votação depois de ter conseguido atender o Big Fone na última sexta-feira, 16.