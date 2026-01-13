Que horas começa BBB 26 hoje (13/01)? Saiba onde assistir e hora

Que horas começa BBB 26 hoje (13/01)? Saiba onde assistir ao vivo e horaReality da Globo entra no segundo dia com Quarto Branco e Prova do Líder; veja horários na TV, Globoplay e opções para quem não é assinante
O BBB 26 já começou oficialmente e promete movimentar o público logo no segundo dia de exibição. Após a estreia na segunda-feira, 12, quando foram apresentados os participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, o reality avança com novas dinâmicas nesta terça-feira, 13.
Entre os destaques do dia estão a realização do Quarto Branco e a Prova do Líder, que devem impactar diretamente os primeiros rumos do jogo.
Para quem não quer perder nada, é importante ficar atento aos horários e às formas de acompanhar o programa ao vivo.
Que horas começa o BBB 26 hoje na TV Globo
O Big Brother Brasil 26 vai ao ar todos os dias da semana na programação da TV Globo. De segunda a sábado, o reality é exibido logo após a novela Três Graças, por volta das 22h25min.
Aos domingos, o programa mantém a tradição das temporadas anteriores e entra no ar logo após o Fantástico.
A exibição diária reúne os principais acontecimentos da casa, como provas, festas, conflitos, estratégias e formações decisivas.
BBB 26 ao vivo com acesso 24 horas
Além da TV aberta, o Globoplay é o principal destino para quem deseja acompanhar o BBB 26 em tempo real.
A plataforma oferece, com exclusividade para assinantes, 24 horas por dia de transmissão ao vivo diretamente da casa, permitindo que o público acompanhe cada movimento dos participantes.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o famoso mosaico e a câmera que acompanha o Líder, deixando os fãs ainda mais atentos às estratégias e conversas decisivas do jogo.
BBB 26: o que assistir sem assinatura do Globoplay
Mesmo quem não é assinante do Globoplay também consegue acompanhar parte do BBB 26. A plataforma disponibiliza a íntegra do programa exibido na TV Globo, além de trechos curtos, edições anteriores do Click BBB, lives e os programas completos do Bate-Papo BBB e do Big Day.
O público ainda poderá assistir a títulos do catálogo do Globoplay que integram o Momento Pipoca, além dos filmes exibidos na Sessão Globoplay na programação da TV Globo.
Após a exibição do episódio diário na TV Globo, o Multishow entra ao vivo com os últimos acontecimentos da casa.
A programação traz comentários e imagens extras, sendo mais uma opção para quem quer continuar ligado no jogo e não perder nenhuma movimentação dos brothers e sisters.