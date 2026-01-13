Que horas começa BBB 26 hoje (13/01)? Saiba onde assistir e hora

Saiba que horas o reality começa hoje, onde assistir ao vivo na TV e no Globoplay e como acompanhar tudo. / Crédito: Reprodução/gshow

O BBB 26 já começou oficialmente e promete movimentar o público logo no segundo dia de exibição. Após a estreia na segunda-feira, 12, quando foram apresentados os participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, o reality avança com novas dinâmicas nesta terça-feira, 13. Entre os destaques do dia estão a realização do Quarto Branco e a Prova do Líder, que devem impactar diretamente os primeiros rumos do jogo.

A plataforma oferece, com exclusividade para assinantes, 24 horas por dia de transmissão ao vivo diretamente da casa, permitindo que o público acompanhe cada movimento dos participantes. Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o famoso mosaico e a câmera que acompanha o Líder, deixando os fãs ainda mais atentos às estratégias e conversas decisivas do jogo. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp