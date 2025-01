Times de futebol dos participantes do BBB 25: qual clube torce cada um

Flamengo e Corinthians lideram a preferência entre os times dos participantes do BBB 25 / Crédito: Reprodução/Instagram

O Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) começa nesta segunda, 13, e com isso, a expectativa para conhecer mais sobre a personalidade de cada um fica cada vez mais alta. Para o público interessado em esportes, saber o time que os participantes torcem pode definir a preferência. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Este ano, Flamengo e Corinthians lideram as torcidas entre as duplas, principalmente entre o grupo Camarote. Confira abaixo os clubes de coração dos brothers.

Assine agora Times do grupo Camarote no BBB 25 Cinco participantes do camarote são flamenguistas, confira:

Vitória Strada (sem time) e Mateus (Flamengo) O arquiteto Mateus é paulista, mas cresceu no Rio de Janeiro e torce por um dos times mais populares da cidade, o Flamengo. Já a atriz Vitória Strada não tem time declarado. CONHEÇA a dupla Gracyanne (Flamengo) e Giovanna (Flamengo) As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna são torcedoras do Flamengo. CONHEÇA a dupla Diego Hypolito (Flamengo) e Daniele Hypolito (Flamengo) A paixão por defender a ginástica brasileira lado a lado também se estende aos gramados: os irmãos Hypolito são flamenguistas. Ainda na infância, Daniele despertou a atenção da técnica Georgette Vidor, e foi convidada para morar no Rio para treinar no Clube de Regatas do Flamengo.

Unidos desde a infância, os irmãos iniciaram no clube uma trajetória no esporte marcada pelo pioneirismo. Diego passou a treinar por influência da irmã. CONHEÇA a dupla Diogo de Almeida (Botafogo) e Vilma (Vasco) A dupla conhecida nas redes sociais é composta por mãe e filho. Enquanto Diogo torce para o Botafogo, Vilma é vascaína. CONHEÇA a dupla Times do grupo Pipoca no BBB 25 Sete duplas do grupo pipoca já estão cotadas para entrar no BBB, mas dois participantes ainda entrarão no reality show nesta segunda-feira, 13. A matéria será atualizada após a definição de quem estará na casa.

Camilla (sem time) e Thamiris (sem time) As irmãs não torcem para nenhum time específico. CONHEÇA a dupla Edilberto (Flamengo) e Raissa (Flamengo) Edilberto passou sua paixão pelo time rubro-negro para sua filha, Raissa. CONHEÇA a dupla Aline (Bahia) e Vinícius (Bahia) Os amigos Aline e Vinícius, naturais da Bahia, torcem pelo tricolor de aço. CONHEÇA a dupla