Participantes do Camarote do BBB 25: veja lista com todos os nomes

Veja a lista dos participantes famosos do Camarote do BBB 25 que entram na competição com suas duplas

Na quinta-feira, 9, a Maratona Big Day antecede a estreia das “Bodas de Prata” do Big Brother Brasil ( BBB 25 ) com a divulgação das duplas confinadas. O programa, que será transmitido dias depois, na segunda-feira, 13, mantém a dinâmica dos grupos Camarote e Pipoca.

Os nomes são divulgados durante o dia e você poderá conferir nesse mesmo link as duplas do Camarote, ao vivo e em tempo real.

Participantes Camarote do BBB 25: confira os nomes atualizados

Veja todas as duplas de famosos que devem participar do BBB 25 e disputar o prêmio em dinheiro.

Vitoria Strada e Mateus: CONHEÇA a dupla de amigos

Vitoria Strada é atriz, tem 28 anos e protagonizou as novelas da Globo “Espelho da Vida” (2018) e “Salve-se Quem Puder” (2020). A gaúcha entra no Camarote do BBB 25 junto do amigo Mateus, que é arquiteto e também tem 28 anos de idade.



Diogo Almeida e Vilma: CONHEÇA mãe e filho

Protagonista de “Amor Perfeito” (2023), novela da Globo, Diogo Almeida é ator e também “Amor Perfeito” (2023). O carioca de 40 anos entra no Camarote do BBB 25 ao lado da mãe, Vilma, que é estudante de nutrição e fã do Big Brother Brasil.