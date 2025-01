Camila e Thamiris no BBB 25: quem é a dupla do grupo Pipoca

A TV Globo divulgou nesta terça-feira, 9, uma das duplas integrantes do “ Big Brother Brasil 25 ”. Camila e Thamirisforam um dos nomes anunciados do grupo Pipoca . O anúncio acontece diretamente da casa mais vigiada do Brasil, durante os intervalos de “Tieta” no “Vale a Pena Ver de Novo”, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Camila e Thamiris, 34 e 33 anos, respectivamente, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. são a segunda dupla pipoca anunciada nesta tarde, são amigas, cariocas e foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar.

A apresentação do programa segue com Tadeu Schmidt , responsável pelo comando do BBB desde 2022. O jornalista substituiu Tiago Leifert.

Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava. A mãe é sua rede de apoio na criação dos filhos, e é por eles que escolhe trabalhar muito para proporcionar o melhor. Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada. “Eu sempre busco lembrá-la de como ela é uma boa mãe, uma mulher muito bonita. E ela sempre faz a mesma coisa comigo”, destaca a irmã Thamiris, que acrescenta o deboche como marca pessoal de Camilla.

Entre as funções, a dupla aparecerá em entradas informativas sobre os acontecimentos da casa em meio à programação do canal.

No cenário de novos apresentadores, uma ex-BBB faz a sua estreia: Beatriz Reis , conhecida pelo apelido “Bia do Brás” . Ao lado de Thiago Oliveira , a jovem deve conduzir os flashes da TV Globo ao longo da nova edição.

“Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar”, confessa Beatriz sobre a nova fase profissional.

Outra dupla anunciada, desta vez na segunda-feira, 2, tem Gil do Vigor e Ceci Ribeiro como os novos apresentadores do “Bate-Papo BBB”. Ribeiro já possui experiência com outro reality show da TV Globo, o “Estrela da Casa”.



BBB 2025: dinâmica de duplas

Citada anteriormente, a 25ª edição do BBB terá uma dinâmica atualizada em relação à entrada dos participantes: apenas duplas serão escolhidas na composição do elenco.