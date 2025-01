Gracyanne Barbosa e Giovanna no BBB 25: quem é a dupla do grupo Camarote

O Big Brother Brasil 25 estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, marcando um novo capítulo na história do reality show. O grupo Camarote , que vai contar com a dupla Gracyanne Barbosa e Giovanna , é formado por competidores famosos que foram convidados para participar do programa ao lado de anônimos, no grupo Pipoca.

Antes disso, o público conhecerá os participantes no tradicional Big Day, que promete trazer surpresas sobre o elenco. foram os nomes anunciados do Camarote.

Giovanna é Veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir os altos e baixos da profissão em meio ao dia a dia de consultas e plantões. Divide com a irmã o amor pelos animais. Considera ser uma pessoa cuidadosa. Ao mesmo tempo, diz que se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas. Confessa ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Atualmente está solteira. "A Giovanna é muito bondosa, acho que a maior característica dela é o amor”, afirma Gracyanne.

"As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos.

Quando deixou o Mato Grosso do Sul para morar sozinha no Rio, ainda adolescente, Gracyanne chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas. Formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão. Hoje acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Está solteira.

Modelo de fisiculturismo, a ex-dançarina do Tchakabum, grupo que integrou entre 1999 e 2008, também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo sido rainha de bateria com passagem por diversas agremiações.

Ao mesmo tempo, diz que se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas. Confessa ser um pouco grossa quando se vê em momentos desfavoráveis, como quando está com fome ou frio. Atualmente está solteira. "A Giovanna é muito bondosa, acho que a maior característica dela é o amor”, afirma Gracyanne.

Giovanna é Veterinária, e também usa suas redes, com mais de 100 mil seguidores, para dividir os altos e baixos da profissão em meio ao dia a dia de consultas e plantões. Divide com a irmã o amor pelos animais. Considera ser uma pessoa cuidadosa.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.

BBB 2025: quem vai apresentar?

A apresentação do programa segue com Tadeu Schmidt, responsável pelo comando do BBB desde 2022. O jornalista substituiu Tiago Leifert.

O reality show inclui a produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

BBB 2025: estreia de apresentadores

No cenário de novos apresentadores, uma ex-BBB faz a sua estreia: Beatriz Reis, conhecida pelo apelido “Bia do Brás”. Ao lado de Thiago Oliveira, a jovem deve conduzir os flashes da TV Globo ao longo da nova edição.

Entre as funções, a dupla aparecerá em entradas informativas sobre os acontecimentos da casa em meio à programação do canal.

“Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar”, confessa Beatriz sobre a nova fase profissional.

Outra dupla anunciada, desta vez na segunda-feira, 2, tem Gil do Vigor e Ceci Ribeiro como os novos apresentadores do “Bate-Papo BBB”. Ribeiro já possui experiência com outro reality show da TV Globo, o “Estrela da Casa”.



BBB 2025: dinâmica de duplas

Citada anteriormente, a 25ª edição do BBB terá uma dinâmica atualizada em relação à entrada dos participantes: apenas duplas serão escolhidas na composição do elenco.

"Esse é o grande barato. As inscrições são em dupla e os participantes vão entrar em dupla. Todo mundo em dupla. Esses detalhes a gente vai mostrar depois”, revelou Tadeu Schmidt em sua aparição no programa “É de Casa”.

A novidade não será exclusiva para o grupo Pipoca, e o Camarote também deve apresentar seu par para entrar na “casa mais vigiada do Brasil”.

Outras dinâmicas conhecidas, como o Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha, serão mantidas.

BBB 2025: nova decoração

A decoração do reality show vai manter o clima de comemoração da emissora responsável, a TV Globo, que completa 60 anos. Os elementos serão inspirados em histórias vividas pela rede televisiva nas últimas décadas.

BBB 2025: reality sem Boninho

A nova edição não terá a participação de Boninho, apelidado pelo público de “Big Boss”. O diretor comandava o reality desde 2002, mas optou por “novos desafios” na fase atual de sua carreira.

“Mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia”, contou em sua rede social, e destacou: “não é um adeus, é um até logo”.

O cargo foi repassado para Rodrigo Dourado, diretor artístico do “Big Brother Brasil” e “Estrela da Casa”.

BBB: VEJA 7 curiosidades sobre o reality show e seus participantes