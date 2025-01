BBB: relembre participantes que entraram após o começo do programa

Personagens marcantes entraram no Big Brother Brasil após o início do BBB / Crédito: Reprodução/ Big Brother Brasil

Uma temática recorrente nas edições do Big Brother Brasil (BBB) — e que se mantém em sua edição de 2025 — é a entrada de participantes após o início do reality show. O principal meio para isso é a Casa de Vidro, introduzida no BBB 9. Em 2025, antes mesmo da entrada do elenco principal na casa mais vigiada do Brasil, três duplas estão envolvidas em uma votação para que o público escolha qual delas será introduzida durante a estreia do programa, no dia 13 de janeiro.

Além da Casa de Vidro, em 2024 foi introduzida uma nova dinâmica, o Puxadinho, que, no entanto, não será mantida em 2025. Os participantes que entraram por meio do Puxadinho incluíram Davi Brito, que foi o campeão, e Isabele Nogueira, que conquistou a terceira colocação.

BBB: Casa de Vidro e Puxadinho Primeira Casa de Vidro A estreia da Casa de Vidro aconteceu no BBB 9, em 2009. Naquela edição, foram utilizadas duas dinâmicas diferentes: uma Casa de Vidro instalada em um local público e outra dentro da própria casa do reality. Na primeira, participaram Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra Cardi. Após a votação do público, os escolhidos para entrarem no programa foram Emanuel e Josiane. Posteriormente, Daniel Cowboy e Maíra retornaram à Casa de Vidro, agora instalada no bairro de Curicica, onde fica a casa do BBB. Inicialmente, apenas um dos dois deveria ser escolhido para entrar no reality, mas, devido à popularidade de ambos, os dois acabaram sendo inseridos na competição.

BBB 11 Na segunda vez em que a Casa de Vidro foi utilizada, ela serviu como uma repescagem. Nessa edição, os cinco primeiros eliminados disputaram uma vaga para retornar ao programa. Os confinados foram Ariadna Arantes, Maurício Joaquim (Mau Mau), Igor Gramani, Michelly Crisfepe e Rodrigo Carvalho. Após a votação do público, Mau Mau foi o escolhido para voltar à competição. BBB 13 Com novos participantes, o BBB 13 colocou seis candidatos na Casa de Vidro, e o público teve a tarefa de escolher apenas dois para serem inseridos no elenco principal.

Participaram Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara, Marcello e André Coelho. O público optou por Kamilla e Marcello para entrarem no reality show. Curiosamente, André Coelho posteriormente participou de outro reality famoso, o De Férias com o Ex, onde se tornou um dos participantes mais icônicos da história do programa. BBB 20 Após um hiato de sete anos, a dinâmica da Casa de Vidro retornou no BBB 20, considerado um dos responsáveis por revitalizar o programa. Em vez de seis participantes, foram selecionados quatro, mas apenas dois foram escolhidos para entrar no reality.