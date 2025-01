Diego Hypolito no BBB 25: confira polêmicas do ex-ginasta

Confirmado no BBB 25, Diego Hypolito já se envolveu em polêmicas nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram/diegohypolito

O ex-ginasta Diego Hypólito foi confirmado no BBB 25 junto com sua irmã, Daniele Hypólito. Os dois são referências no esporte no Brasil, mesmo já aposentados. Atualmente, Diego tem uma fundação que promove o ensino da ginástica artística para crianças de até 12 anos de idade, além de ser acrobata em um circo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Antes mesmo de entrar na Casa, o atleta se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais. Relembre

Compromisso no circo Antes de ser confirmado no Big Brother Brasil, Diego estava confirmado no elenco de apresentações do Abracadabra Circo Musical, que teve primeira apresentação nessa quinta-feira, 9.

Os organizadores do circo não estavam sabendo da participação do ginasta no reality e se mostraram surpresos com a situação, conforme o portal LeoDias. No entanto, o imprevisto não deve afetar as apresentações, já que o grupo divulgou avisos de que o elenco pode sofrer alterações “sem aviso prévio”.

