Diogo Almeida e Vilma no BBB 25: quem é a dupla do grupo Camarote

O Big Brother Brasil 25 estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, marcando um novo capítulo na história do reality show. O grupo Camarote é formado por competidores famosos que foram convidados para participar do programa ao lado de anônimos, no grupo Pipoca. Participantes do Camarote do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes

Antes disso, o público conhecerá os participantes no tradicional Big Day, que promete trazer surpresas sobre o elenco.

Pela primeira vez, o programa será realizado sem Boninho na direção-geral, após mais de duas décadas de liderança. BBB 25: RELEMBRE todos os cearenses que participaram do reality Diogo Almeida no BBB 25: conheça o participante Diogo é ator, carioca, tem 40 anos, e foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Em 2007, participou da novela ‘Duas Caras’, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”. E na novela ‘Amor Perfeito’ interpretou seu primeiro protagonista na TV. No ano seguinte, participou do elenco do ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Diogo também atua como psicólogo em uma clínica.

Vilma no BBB 25: conheça a participante

Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma tem 68 anos e é mãe de Diogo Almeida. Casada, é estudante de Nutrição, e fã declarada do 'Big Brother Brasil'. BBB 2025: quem vai apresentar? A apresentação do programa segue com Tadeu Schmidt, responsável pelo comando do BBB desde 2022. O jornalista substituiu Tiago Leifert. O reality show inclui a produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

BBB 2025: estreia de apresentadores No cenário de novos apresentadores, uma ex-BBB faz a sua estreia: Beatriz Reis, conhecida pelo apelido “Bia do Brás”. Ao lado de Thiago Oliveira, a jovem deve conduzir os flashes da TV Globo ao longo da nova edição. Entre as funções, a dupla aparecerá em entradas informativas sobre os acontecimentos da casa em meio à programação do canal. “Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar”, confessa Beatriz sobre a nova fase profissional.

Outra dupla anunciada, desta vez na segunda-feira, 2, tem Gil do Vigor e Ceci Ribeiro como os novos apresentadores do “Bate-Papo BBB”. Ribeiro já possui experiência com outro reality show da TV Globo, o “Estrela da Casa”.

BBB 2025: dinâmica de duplas Citada anteriormente, a 25ª edição do BBB terá uma dinâmica atualizada em relação à entrada dos participantes: apenas duplas serão escolhidas na composição do elenco. "Esse é o grande barato. As inscrições são em dupla e os participantes vão entrar em dupla. Todo mundo em dupla. Esses detalhes a gente vai mostrar depois”, revelou Tadeu Schmidt em sua aparição no programa “É de Casa”.