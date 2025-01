BBB 25: conheça as três duplas que disputam vaga no reality

Mais três duplas de participantes do BBB 25 foram anunciadas na manhã desta sexta-feira, 10, no programa Mais Você . Mas, diferente das demais, apenas uma entrará no reality show na segunda-feira, 13.

Diretamente da Bahia, Joseane é técnica de enfermagem e tem o sonho de entrar no reality. Para realizá-lo, escolheu o filho mais velho, Cléber. O professor de Geografia é fruto de uma gravidez na adolescência, que levou a baiana a sair do interior do estado para Salvador.

Já Cléber recentemente passou em um concurso público e foi convocado no dia em que entrou em confinamento. Ele será professor do estado da Bahia. Define ser competitivo e que dará tudo de si nas provas.

Estudante de Direito, Nicole foi quem teve a ideia de se inscrever em dupla com a mãe, Paula. A relação entre as duas é descrita por ela como “entre tapas e beijos”, mas garante serem “muito parceiras”.

Nicole mora com o pai desde os 6 anos, quando os pais se separaram. Na pandemia, elas tentaram morar juntas, mas a personalidade das duas acabou entrando em conflito e voltaram a morar separadas novamente.

“Ela é muito inflexível e me tem mais como amiga do que mãe. Na casa, a gente vai ter que dar um jeito. Quando ela fala uma coisa, é do jeito dela. Tem vezes que não concordo, mas prefiro ter paz, fico quieta, ela é mais mandona”, declarou Paula sobre a filha.

Jornalista, a mãe da dupla tem 48 anos e já se inscreveu nas primeiras edições do reality show. Trabalha atualmente como assessora de governança na prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Além disso, vende queijo que traz de Minas Gerais e tem uma agência de viagem online.

“As coisas caem na minha mão e quando vejo... puxei do meu pai esse lado de vendedora. Minha família é do norte de Minas e quando ia visitar todo mundo do trabalho me pedia para trazer queijo, quando percebi, tava trazendo 10, 20. Conheço o fornecedor e, hoje, vendo 100 a 150 queijos”, revelou.

Duplas do BBB 25: conheça Guilherme e Joselma



Fisioterapeuta, Guilherme afirma ter uma boa relação com Joselma, sua sogra. A ideia de entrar com ela, inclusive, foi dele. Escolher ela e não a esposa, Letícia, ou um dos três irmãos, foi para evitar conflitos na casa — ele conta nunca ter se desentendido com ela.

“A gente brinca nas festas, a gente desce até o chão, a gente bebe junto, a gente tira onda, ela me aconselha, eu aconselho ela, ela me escuta, eu escuto ela”, declarou. ““Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu sempre quis, conhecendo a história dela, que ela fosse exaltada, fosse vista”, pontuou.

Uma característica de Guilherme é ele gostar de estar junto a pessoas mais velhas e, por isso, optou por atender principalmente idosos em sua profissão. “Gosto da conversa, do clima, das histórias que eles contam pra mim”, afirma.

O pernambucano se considera alguém bem articulado e determinado objetivos. Como característica principal da dupla, ele destaca a comunicação, o carinho, respeito e cumplicidade.

Joselma, dona de casa, também exalta o genro, definindo ele como o “filho que toda mãe sonha em ter”. “Compreensivo, amoroso… faz tudo por todo mundo”, lista.

“Eu sou aquela pessoa que acolho todo mundo. Quando você já sofreu muito na infância, na vida, você tem que ficar forte. Você sabe escutar todo mundo, sabe abraçar, sabe dar conselho na hora certa, puxar orelha na hora certa…”, é como a dona de casa enxerga a si própria.