Arleane e Marcelo no BBB 25: quem são os participantes da Pipoca

Casados, a dupla de pipoca Arleane e Marcelo estará no BBB 25 / Crédito: Divulgação / TV Globo

A TV Globo revelou, nesta terça-feira, 9, que Arleane e Marcelo é uma das duplas dos participantes pipocas do “Big Brother Brasil 25”. O anúncio aconteceu diretamente da casa mais vigiada do Brasil, durante os intervalos de “Tieta” no “Vale a Pena Ver de Novo”. Participantes do BBB 25: VEJA lista completa de nomes divulgados pela Globo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Big Brother Brasil 25 estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, marcando um novo capítulo na história do reality show. O grupo Pipoca é formado por competidores anônimos que se inscreveram para participar do programa ao lado de famosos, no grupo Camarote.

BBB 25: RELEMBRE todos os cearenses que participaram do reality Arleane e Marcelo no BBB 25: conheça a dupla Casados há 11 anos, Arleane e Marcelo se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram. “Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto”, justifica Marcelo sobre a decisão de se inscreverem como dupla para o BBB 25.

Arleane no BBB 25: conheça a participante Arleane tem 34 anos e é formada em Estética e Cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido. A influenciadora se considera uma mulher autêntica e alegre, que gosta de curtir a vida e se divertir. Não faz o perfil tímida: diz que onde chega chama a atenção, e que faz amizades com facilidade. Sua atividade preferida é dançar, e fala com orgulho sobre ser uma mulher indígena apaixonada por samba. Marcelo no BBB 25: conheça a participante Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.

Ele acredita ter preferências parecidas com as da esposa e afirma ser um homem divertido e sensível, além de muito forte. Gosta de frequentar boteco, de tomar cerveja e de ir para a balada. É muito comprometido com o trabalho e com a responsabilidade com sua família. BBB 2025: quem vai apresentar? A apresentação do programa segue com Tadeu Schmidt, responsável pelo comando do BBB desde 2022. O jornalista substituiu Tiago Leifert. O reality show inclui a produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

BBB 2025: estreia de apresentadores No cenário de novos apresentadores, uma ex-BBB faz a sua estreia: Beatriz Reis, conhecida pelo apelido “Bia do Brás”. Ao lado de Thiago Oliveira, a jovem deve conduzir os flashes da TV Globo ao longo da nova edição. Entre as funções, a dupla aparecerá em entradas informativas sobre os acontecimentos da casa em meio à programação do canal. “Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no ‘BBB 24’, com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar”, confessa Beatriz sobre a nova fase profissional.