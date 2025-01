BBB 25: Gracyanne Barbosa antes e depois; veja como era a influencer

Sister se dedica a décadas para manter o corpo escultural com sua rotina de treinos. Ela também já fez alguns procedimentos no rosto. Veja antes e depois

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) estreia na segunda-feira, 13 de janeiro e, já esperado pelo público, Gracyanne Barbosa e sua irmã mais nova, Giovanna, estão confirmadas no grupo Camarote.

As irmãs já estavam cotadas para o reality após Gracyanne aparecer no documentário do reality durante a coreografia criada por Kleber Bambam, vencedor do BBB 1, para a canção "Onda Onda", da banda Tchakabum.