Globo marca estreia de reality com Galvão Bueno

Novo reality show da Globo contará com Galvão Bueno e Karine Alves no comando da atração, que revelará um narrador

O novo reality show da Globo já tem data de estreia. Comandado por Galvão Bueno e Karine Alves, o programa Craque da Voz vai ao ar a partir do dia 7 de novembro. A atração vai revelar um novo talento para a narração da emissora. A informação do início do projeto é de Gabriel Vaquer, do F5.

O programa teve todas as gravações finalizadas e contará com exibição multiplataforma. No Globoplay e no SporTV, a atração vai ao ar às quintas-feiras, enquanto na TV Globo será dentro do Esporte Espetacular, nas manhãs de domingo.