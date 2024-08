Brasil cai nas eliminatórias dos 100m rasos e não avança à semifinal

O Brasil contou com três representantes na icônica prova dos 100m rasos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado no Stade de France, em Saint-Denis. Mas nenhum deles – incluindo o ex-BBB Paulo André – conseguiu a vaga para as semifinais da disputa mais rápida do atletismo.

O melhor desempenho ficou com Felipe Bardi. Ele cravou 10s18, ficou na quarta colocação da primeira série e chegou até a nutrir esperanças de se classificar como um dos três melhores tempos daqueles que não passaram direto. Mas não conseguiu.

Erik Cardoso obteve o tempo de 10s35 e ficou na 6ª colocação da segunda série das eliminatórias. Por fim, o ex-BBB Paulo André ficou na última colocação da quinta bateria com o tempo de 10s46.