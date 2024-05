Campeão do BBB24, Davi perde 1 milhão de seguidores após reality

De acordo com o site F5, a redução nos números pode ter sido motivada pelo fim do relacionamento com Mani Rego , que cuidava da conta de Davi durante sua estadia na casa do BBB 24 .

Vencedor do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), Davi Brito não está conseguindo se consolidar nas redes sociais. A afirmação surge após o ex-motorista de aplicativo perder mais de 1 milhão de seguidores no Instagram .

O documentário "Davi, Um Cara Comum da Bahia" estreou no dia 8 de maio, com cenas inéditas do fim do relacionamento do ex-BBB Davi Brito com a empresária Mani Rego. O vídeo trouxe cenas do primeiro reencontro do casal após os 100 dias de Big Brother Brasil.

Um das cenas exibidas no documentário é da participação do ex-brother no programa da rede Globo "Mais Você", quando afirmou que estava conhecendo a empresária, que, no entanto, já afirmava ser sua esposa.