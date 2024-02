BBB 24: quem venceu a Prova do Anjo de hoje, 24? Quem foi pro Monstro?

A prova do anjo do BBB 24 acontece neste sábado, 24, com direito à autoimunidade para o brother vencedor; saiba quem foi

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) deste sábado, 24, garantiu não apenas autoimunidade ao vencedor, mas o ganhador tanbém poderá imunizar outra pessoa na formação do Paredão.

Na prova de hoje, 10 brothers participaram de busca por seis frascos de Downy em armários no labirinto. A escolha do novo Anjo dependeu do tempo que o membro levou para percorrer o espaço, incluindo o acréscimo de portas erradas do armário que fossem abertas.



