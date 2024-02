BBB 24: quem venceu a prova do Anjo de hoje, 17? Quem foi pro Monstro?

A prova do anjo do BBB 24 acontece neste sábado, 17, com direito à autoimunidade para o brother vencedor; saiba quem foi

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) deste sábado, 17, garantiu não apenas autoimunidade ao vencedor mas também um carro 0km e o direito de colocar uma pessoa no Paredão que será formado no domingo.

A prova reuniu todos os confinados, incluindo Giovanna, que esteve fora das últimas provas por causa de uma fratura no pé. Raquele não participou porque é a líder da semana.



