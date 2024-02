BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Oitavo paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) será formado no domingo; veja quando ocorre a eliminação e a dinâmica do programa nesta semana

Nessa quinta-feira, 15, aconteceu a nona Prova do Líder . A disputa foi vencida por Raquele.

Para esta semana, a liderança dá direito a dois vetos — caso Giovanna ainda não esteja liberada pela equipe médica do programa, haverá somente um veto.

Ainda na sexta-feira, o Poder Curinga fará sua estreia nesta edição. Nesta semana, haverá o "Poder Iluminado" — que dá imunidade.

Também na sexta-feira ocorrerá a dinâmica inédita "Perde e Ganha", que não foi detalhada pela produção do programa. Até agora, a única informação fornecida pelo apresentador Tadeu Schmidt é que ela envolve as estalecas dos participantes.



No sábado, 17, ocorre a Prova do Anjo. Quem vencer estará imune às indicações do líder, da casa e de contragolpes, e poderá escolher mais uma pessoa para escapar deste Paredão. Esta semana, o anjo também poderá colocar uma pessoa na berlinda.



Paredão desta semana no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) ocorre na terça-feira, 20

O domingo, 18, terá a formação do Paredão. Serão quatro indicações — uma da líder, uma do anjo, e duas da casa. As três últimas disputam a Prova Bate-Volta, que salva um participante. Os outros três formam uma berlinda tripla.