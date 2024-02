BBB 24: Paredão com Isabelle emociona multidão em Parintins

Berlinda com participação da sister foi transmitida durante programação de carnaval em Parintins; multidão vibrou com volta de Isabelle do Paredão

Ao lado de Davi, Isabelle tem sido considerada favorita para chegar à final do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). Se depender da cidade de Parintins (AM), onde a torcida pela sister é mais intensa, isso tem fortes chances de acontecer: na noite dessa terça-feira, 13, a volta da dançarina do Paredão — que acabou com Marcus Vinicius eliminado — foi celebrada por milhares de pessoas no município amazonense.

Isso porque a berlinda foi transmitida ao vivo em telões durante o Carnaboi, versão temática do Carnaval, originada em Manaus — desde 2017, a festa ocorre em Parintins. As apresentações foram pausadas para que o público acompanhasse o BBB 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A multidão que lotava a avenida Paraíba — em frente ao Bumbódromo, onde ocorre o tradicional confronto anual entre os bois Caprichoso e Garantido — celebrou quando Isabelle escapou da berlinda. O momento pode ser visto no vídeo abaixo, a partir de 2h14min.