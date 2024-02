BBB 24: Luiza Brunet procura direção do programa por comportamento estranho da filha

Luiza também afirmou que a filha está incomodada com o comportamento do cantor Rodriguinho, mas parece que Yasmin não têm forças para confrontá-lo.

A ex-modelo Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, que participa do BBB 24, procurou a direção do reality show, para questionar o comportamento estranho da filha.

"Acompanhei os distúrbios alimentares da Yasmin em outras fases da vida. Quando a pessoa está com compulsão, o pior que se pode fazer é justamente o que Rodriguinho fez. Ele passou de todos os limites, foi constrangedor. No Brasil e no mundo, a gente vê milhões de pessoas obesas, enquanto outras milhões passam fome. Falar sobre isso é, sim, importante, mas não criticando o corpo alheio, dizendo que a menina vai 'sair rolando'", completou ela sobre as falas do pagodeiro, que frequentemente critica Yasmin por comer demais durante o confinamento.

Por fim, a mãe da Sister disse que o fato de Yasmin ter confessado que não consegue parar de comer pode ter ajudado outras pessoas que passam pelo mesmo problema.



“Muitas meninas já perderam a vida por problemas como bulimia e anorexia, distúrbio de imagem. É preocupante",” finalizou