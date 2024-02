BBB 24: Festa do Líder tem briga entre aliados e DR de casal

Matteus e Deniziane foram o centro das atenções com discussão que também envolveu outros participantes durante a festa. veja o que aconteceu na madrugada do BBB 24

Depois de Fernanda, foi a vez de Lucas Henrique ser o homenageado da festa do líder. Com o tema “Hora do Recreio”, a festa trouxe um grupo de Capoeira e Lucas se apresentou acompanhado por integrantes da escola do Mestre Célio Gomes. Mas o ponto alto da festa foi a discussão entre Matteus e Deniziane.

A DR dos dois envolveu outros participantes e criou um clima tenso no fim da festa. Confira o que aconteceu



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 24: Matteus e Deniziane discutem durante a festa

Deniziane procurou Alane para conversar sobre a relação com Matteus. A sister disse que tem medo que isso atrapalhe seu desempenho no jogo. As duas também comentaram que o brother se doa bastante.