BBB 24: Tadeu Schmidt cita "ajuda" na prova do líder em discurso da eliminação

Mais uma eliminação agitou a casa do BBB 24 na noite de ontem, 13. Agora, um total de 17 participantes disputam o prêmio. O paredão composto por Davi, Isabelle e Marcus Vinícius foi um dos mais polêmicos da edição, fato que foi comentado por Tadeu durante o discurso de eliminação.

Marcus ajudou Lucas a ganhar a prova do líder na semana passada. Entretanto, na formação do paredão, o professor escolheu salvar Wanessa e manter Marcus Vinicius na berlinda. O assunto foi bastante comentado nas redes sociais e foi usado no discurso de eliminação.

Tadeu comentou a dinâmica do paredão, que tinha a dupla de aliados Davi e Isabelle. Em seguida, usou várias sentenças com “e se” para explicar as possibilidades que poderiam ter acontecido com os três emparedados.