BBB 24: Dado Dolabella pede expulsão de Davi e afronta Boninho

Namorado da participante do camarote e rival de Davi, Wanessa Camargo, Dado Dolabella afirma que o participante do programa cometeu um assédio e pede sua expulsão

Em uma postagem em sua rede social, Dado reuniu imagens do suposto acontecimento entre os participantes Davi e Cunhã - Isabelle - onde o brother se aproxima da sister com carícias em sua bochecha e posteriormente tentando fazer um "beijo esquimó".

Dado Dolabella, namorado da participante do Big Brother Brasil Wanessa Camargo, trouxe críticas ao diretor do programa, Boninho. O ator e cantor exige que Davi seja expulso do programa por assédio.

"Depois de gíria regional, vem aí o adultério regional. Por muito menos, Mc Guimê foi expulso. E aí, Boninho? O Careli não teve medo de expulsar a queridinha do público em A Fazenda. Já chutou o balde mesmo?", escreveu Dado na legenda da postagem.

Em título de comparação, Dado relembrou um episódio da última edição da A Fazenda, principal concorrente do BBB em questão de reality show, onde a favorita daquela edição, Raquel Sherazade, foi expulsa após agredir outra participante.

Internautas resgatam declarações dos familiares de Davi

Após diversas discussões, incluindo essa declaração de Dado Dolabella, telespectadores do programa resgataram uma fala da mãe e da irmã de Davi, Elisângela e Raquel Brito, onde elas já haviam falado do jeito carinhoso do brother.

"Ele brinca, é abusado!", disse a irmã de Davi em um trecho do programa do youtuber Lucas Selfie. "Ele tem um jeito de ficar apertando a bochecha. Uma palhaçada. Ele é esse menino alegre", declaração que, em peso de comparação, seguiu exatamente sobre a ação de Davi.

Polêmica surge em meio ao paredão de Davi contra Isabelle e Marcus.

A polêmica que começou a ser ventilada no domingo, dia 11, se deu logo após a formação do paredão, no qual Davi e sua principal aliada, a Cunhã, formam um paredão triplo com o comissário de bordo Marcus Vinicius.