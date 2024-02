BBB 24: Davi dá "carrinho"' e derruba Wanessa durante brincadeira

O participante do Big Brother Brasil (BBB) 24, Davi Brito, durante uma brincadeira com outros brothers, deu um “carrinho” e derrubou a cantora Wanessa Camargo durante a tarde desta terça-feira, 13.

Durante um determinado momento da brincadeira, o motorista de aplicativo precisou atravessar o "campo" formado no gramado e, ao chegar do outro lado, acabou esbarrando em Wanessa, derrubando-a no chão.

Os brothers e as sisters riram da situação e Isabelle aproveitou para passar por cima de Davi. O momento viralizou nas redes sociais.



CONFIRA: