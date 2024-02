Perfis de Davi e Fernanda se manifestam após fala da sister e trecho de vídeo

Em uma conversa com Rodriguinho, a sister afirmou o motivo de não se aproximar de Davi. Entenda o que aconteceu e veja o pronunciamento dos perfis

Durante uma conversa entre Fernanda e Rodriguinho no quarto do gnomo na madrugada desta quarta-feira, 14, a sister revelou o suposto motivo por não se aproximar de Davi na casa do BBB 24.

As equipes dos dois participantes tiveram que se pronunciar nas redes sociais sobre a fala de Fernanda. Entenda a seguir o que aconteceu e veja o pronunciamento dos perfis

Fernanda sobre Davi: “ele me deu um tapa na bunda"

Na conversa, a sister explica seu problema com Davi. "Eu tenho muitos problemas com Davi, mas é uma questão de, tipo assim, não me misturo muito”, inicia.