BBB 24: veja divisão entre VIP e Xepa da líder Raquele

Após vencer Prova do Líder nesta quinta-feira, 15, Raquele escolheu seis participantes para acompanhá-la no VIP; demais brothers e sisters estão na Xepa

Raquele venceu a nona Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite desta quinta-feira, 15. Com isso, ela pôde escolher seus acompanhantes no VIP e quem deve ficar na Xepa. A líder distribuiu seis pulseiras, cujos usuários terão acesso ao quarto do líder e mais opções de alimentos.

BBB 24: quem Raquele levou para o VIP?

Michel;

Giovanna;

Isabelle;

Pitel;

Fernanda;

Rodriguinho.

BBB 24: quem Raquele deixou na Xepa?

Yasmin;



Beatriz;



Matteus;

MC Bin Laden;



Davi;



Alane;

Wanessa;



Leidy Elin;

Deniziane;

Lucas Henrique.

Mais notícias do BBB 24