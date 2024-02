BBB 24: Tentativa de beijo de Davi em Isabelle gera repercussão nas redes sociais; confira

Ambos estão no Paredão do BBB desta semana, junto a Marcus Vinicius. Davi foi indicado pelo líder Lucas Henrique e Isabelle foi uma das quatro pessoas mais votadas pela casa

Participante do Big Brother Brasil 24, Davi tentou beijar a sister Isabelle e provocou reações distintas entre os fãs do reality show nesta segunda-feira, 12. Através das redes sociais, alguns internautas defenderam o brother, enquanto outros o criticaram.

De acordo com os apoiadores do baiano, a ação ocorreu devido ao seu jeito carinhoso de tratar as pessoas próximas. Já outros usuários apontaram assédio no episódio.