BBB 24: quem venceu a prova do Anjo de hoje, 3? Quem foi pro Monstro?

A prova do anjo do BBB 24 foi remanejada para este sábado, 3, com direito à autoimunidade para o Anjo vencedor; saiba quem foi

A prova aconteceu após a programação do reality e foi dividida em três etapas. O brother campeão deveria contar com a habilidade e velocidade para recolher três bolinhas: uma branca, uma dourada e uma vermelha.

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) faz a sua estreia em fevereiro neste sábado, 3, diferente das dinâmicas anteriores, usualmente na sexta-feira. O processo garantirá autoimunidade ao vencedor, além da chance de imunizar outro participante.

Ao fim da dinâmica, quem completou o circuito em menor tempo e venceu a Prova do Anjo do BBB 24 esta semana foi Matteus. Ele ganhou sua imunização e vai poder salvar mais um participante, além de adquirir o direito de receber o almoço do anjo — no qual terá acesso a um vídeo de familiares.



Para o almoço exclusivo, Matteus decidiu convidar as sisters Beatriz, Alane e Deniziane. Enquanto no castigo do monstro, foram escolhidos Pitel e Juninho.

Prova do Anjo BBB 24: monstro da semana

O castigo obrigará Pitel e Juninho a se transformarem em Guardiões do Livro Mágico.

Cada castigado perde 300 estalecas e Pitel, que estava no VIP com a Líder Fernanda, vai direto para a Xepa.

Prova do Anjo BBB 24: quem já ganhou

