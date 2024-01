BBB 24: veja dinâmica da semana

Participantes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) disputam primeira prova do líder na madrugada desta terça-feira, 9; veja dinâmica da primeira semana do reality show Crédito: Reprodução/GShow

O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) estreou nessa segunda-feira, 8, já com uma série de atividades. A edição deste ano começou com um novo grupo de participantes, o Puxadinho, que foi escolhido em parte pelo público e também pela própria casa, que escolheu brothers e sisters para entrar no reality show. Os participantes do Puxadinho estão imunes na primeira semana. No entanto, eles não participam da primeira Prova do Líder do BBB 24. A disputa pela primeira coroa do programa começou logo após a chegada dos novos integrantes. O desafio é de resistência e segue ao longo da madrugada desta terça-feira, 9.