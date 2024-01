Puxadinho BBB 24: veja quem já entrou

Davi e Isabelle foram escolhidos do público para entrar no Puxadinho do BBB 24; casa escolheu Giovanna, Juninho, Lucas Henrique, Michel, Raquele e Thalyta

O Puxadinho do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) está definido. Na noite dessa segunda-feira, 8, público e participantes do reality show escolheram os últimos oito integrantes do programa.

A votação do Puxadinho ocorreu em duas etapas. No domingo, 7, foi aberta a votação do públixo, que deveria escolher um homem e uma mulher entre os 13 candidatos. Os restantes disputaram a preferência dos participantes já confinados, nos grupos Camarote e Pipoca. Veja os resultados abaixo:



Puxadinho BBB 24: votação do público

Isabelle

Média: 60,22%

60,22% Voto Único: 42,57%

42,57% Voto da Torcida: 77,87%

77,87% Votos Totais: 2.511.102

Davi

Média: 60,94%

60,94% Voto Único: 65,46%

65,46% Voto da Torcida: 56,43%

56,43% Votos Totais: 901.171

Puxadinho BBB 24: votação da casa



Brothers

Juninho: grupo laranja



grupo laranja Lucas Henrique: grupo cinza



grupo cinza Michel: grupo marrom



Sisters