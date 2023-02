BBB 23: Sarah Aline é a sexta líder após prova da Semana Turbo

A prova do líder do BBB 23 foi a primeira de duas que acontecem na Semana Turbo, com três brothers vetados; Sarah Aline conquistou coroa até o domingo, 26

Sarah Aline conquistou a sexta liderança do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) na noite dessa quinta-feira, 23. A Prova do Líder foi a primeira de duas da Semana Turbo, e dá à psicóloga a coroa até o domingo, 26.

A competição foi dividida em várias fases, com três participantes vetados pelas consequências da Prova do Líder na semana passada. Os nove primeiros eliminados haviam sorteado, cada um, uma consequência.

Prova do Líder BBB 23: quem ganhou?

Na Prova do Líder desta semana, os participantes disputaram várias etapas. A fase final foi entre Cara de Sapato, Ricardo e Sarah Aline. A psicóloga levou a melhor, conquistando a coroa da semana.



Com a liderança de Sarah Aline, ela ficou imune ao sexto Paredão e ganhou acesso ao Quarto do Líder, que tem câmeras permitindo ver e ouvir as conversas dos brothers. Nesta disputa, ela também faturou R$ 10 mil. Por fim, ela pode escolher quatro amigos para a área VIP, sem restrições de comida.

Prova do Líder BBB 23: quem está no VIP e na Xepa?

Após vencer a prova, Sarah Aline escolheu quatro pessoas para o VIP. O restante está na Xepa, que ganha menos estalecas na semana e tem oferta limitada de alimentos. Veja a divisão:

VIP

Xepa

Semana Turbo BBB 23: quem está no Paredão?

Logo após a Prova do Líder, foi formado o primeiro Paredão da Semana Turbo. Sarah indicou Cara de Sapato, mas MC Guimê, com o Poder Supremo, trocou o lutador por Gustavo na berlinda. Os outros dois indicados foram Domitila, pela votação da casa, e Fred Nicácio, no contragolpe de Gustavo.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

