BBB 23: dinâmica "semana turbo" terá dois paredões e big fones

Os próximos dias do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) serão em ritmo acelerado. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou no programa dessa terça-feira, 21, a dinâmica da "Semana Turbo" no reality show.



A mudança significa que, em quatro dias de programa, acontecerão duas edições da Prova do Líder e duas formações de Paredão. O Big Fone também tocará duas vezes, inclusive uma durante o episódio ao vivo.



Semana Turbo do BBB 23: como vai ser a programação?

Ao longo da próxima semana, serão quatro dias de ritmo acelerado na dinâmica da Semana Turbo do BBB 23. Após o segundo paredão do período ser formado, o programa volta ao andamento normal.

Quinta-feira, 23 (23/2) na Semana Turbo do BBB 23

A Semana Turbo do BBB 23 começa nesta quinta-feira, 23. À tarde, o Big Fone tocará. Quem atender receberá o "poder supremo". Os detalhes sobre o privilégio serão revelados nesta quarta-feira, 22.

Ainda na noite de quinta-feira, a Prova do Líder será seguida da formação de um "Paredão Relâmpago". A votação acontece logo após o resultado da disputa pela coroa da semana, e não haverá imunização por Anjo. Não foi detalhado se haverá Prova Bate-e-Volta.



Sábado, 25 (25/2) na Semana Turbo do BBB 23

O resultado do primeiro Paredão da Semana Turbo será conhecido no sábado, 25. No mesmo programa, o Big Fone tocará pela segunda vez, mas agora ao vivo. Quem atender estará imune ao próximo paredão, e poderá indicar alguém para a berlinda.

Domingo, 26 (26/2) na Semana Turbo do BBB 23

No domingo, 26, nova Prova do Líder. No mesmo dia haverá também disputa pelo colar do Anjo. O episódio ao vivo segue a programação habitual, com o sétimo Paredão do BBB 23 sendo formado, incluindo uma Prova Bate-e-Volta.

Fim da Semana Turbo do BBB 23

Com o segundo Paredão da Semana TurboSemana TurboSemana Turbo do BBB 23 formado, o programa volta ao ritmo normal. A berlinda recebe votações do público até a noite da terça-feira, 28, quando haverá anúncio do resultado.

Semana Turbo do BBB 23: resumo de cada dia



Na nova dinâmica do BBB 23, quatro dias de programa terão mais atividade que o habitual em uma semana. Veja o resumo:



Quinta-feira, 23 (tarde) - Big Fone com "poder supremo"



- Big Fone com "poder supremo" Quinta-feira, 23 (noite) - Prova do Líder e formação de "paredão relâmpago", sem Anjo



- Prova do Líder e formação de "paredão relâmpago", sem Anjo Sábado, 25 (noite) - Eliminação do Paredão Relâmpago



- Eliminação do Paredão Relâmpago Sábado, 25 (após paredão) - Big Fone que dará imunidade e direito a uma indicação ao Paredão



- Big Fone que dará imunidade e direito a uma indicação ao Paredão Domingo, 25 (manhã) - Prova do Líder e Prova do Anjo



- Prova do Líder e Prova do Anjo Domingo, 25 (noite) - Formação de Paredão, com Anjo e Prova Bate-e-Volta



- Formação de Paredão, com Anjo e Prova Bate-e-Volta Terça, 28 (noite) - Resultado do segundo Paredão da Semana Turbo



Após o paredão da terça-feira, o BBB 23 volta à programação normal. Confira o resumo abaixo.

Horário do BBB 23: programação da semana e que horas começa cada dia

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 23:

Segunda-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília), Jogo da Discórdia



- A partir das 22h45min (horário de Brasília), Jogo da Discórdia Terça-feira - A partir das 22h35min (horário de Brasília), resultado do Paredão



- A partir das 22h35min (horário de Brasília), resultado do Paredão Quarta-feira - A partir das 22h40min (horário de Brasília), festa do Líder



- A partir das 22h40min (horário de Brasília), festa do Líder Quinta-feira - A partir das 22h20min (horário de Brasília), Prova do Líder



- A partir das 22h20min (horário de Brasília), Prova do Líder Sexta-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília), almoço do Anjo



- A partir das 22h45min (horário de Brasília), almoço do Anjo Sábado - A partir das 22h15min (horário de Brasília), Prova do Anjo



- A partir das 22h15min (horário de Brasília), Prova do Anjo Domingo - A partir das 23h10min (horário de Brasília), formação de Paredão



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

