BBB 23: MC Guimê atende Big-Fone e ganha "Poder Supremo"; entenda

Nesta quinta-feira, 23, MC Guimê atendeu o Big-Fone no Big Brother Brasil. Com isso, o participante agora tem o "Poder Supremo", que permite trocar qualquer pessoa que esteja no paredão, incluindo o indicado do líder e ele mesmo, caso caia na berlinda.

Guimê estava fumando próximo ao Big-Fone, quando o equipamento tocou por volta das 18h30min. O brother saiu correndo e atendeu o telefone. Após ouvir a mensagem, ele disse aos colegas de confinamento que não pode revelar o que escutou. "Segredo", declarou.

Essa é a primeira dinâmica da "Semana Turbo", apresentada nesta quarta-feira, 22, pelo apresentador Tadeu Schmidt. "Quem atender (o Big-Fone) vai ganhar o Poder Supremo. Isso significa que vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. Qualquer pessoa mesmo, inclusive o indicado pelo Líder. Até mesmo ele próprio!", explicou na ocasião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vez que o "Poder Supremo" foi usado no BBB foi há 11 anos, no BBB 12. A vantagem também esteve presente no BBB 10.

Ainda nesta quinta, 23, as sisters e os brothers devem ser pegos de surpresa com uma Prova do Líder ao vivo e a formação de um Paredão relâmpago logo na sequência.

Sobre o assunto Horário BBB 23: que horas começa hoje (23/02) e como vai ser

BBB 23: veja memes da 'festa das perucas' do líder Cezar Black

Kaô Kabecilê: Big Terapia lembra intolerância religiosa no BBB 23

Tags