BBB 23: Cara de Sapato ganha segunda Prova do Líder

Lutador venceu disputa na noite dessa quinta-feira,26, e garantiu segunda liderança do reality; veja quem está na Xepa e no VIP do BBB 23 nesta semana

A segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) aconteceu na noite dessa quinta-feira, 26. Antônio "Cara de Sapato" venceu a disputa, levando a coroa da semana.

A Prova do Líder do BBB 23 nesta semana teve cinco vetos. Com a coroa, Bruna e Larissa puderam deixar, cada uma, duas pessoas de fora da disputa. Fred Nicácio, que voltou do quarto secreto antes da dinâmica, teve direito a eliminar mais um participante. Veja a lista de vetos:

Bruna: Domitila e Gabriel Santana;

Domitila e Gabriel Santana; Fred Nicácio: Gabriel;

Gabriel; Larissa: Cezar e Cristian.

A primeira etapa do jogo foi em duplas, e os vencedores se enfrentaram pela liderança. As duplas escolhidas foram:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aline e Bruno;

Amanda e Cara de Sapato;

Bruna e Fred Nicácio;

Fred e Larissa;

Marvvila e Sarah Aline;

MC Guimê e Paula;

Ricardo e Tina.

Antônio e Amanda levaram a melhor, e foram à última fase da competição. O lutador conseguiu ligar o carro com a chave escolhida, conquistando a liderança. A médica, porém, recebeu imunidade.

Com a segunda liderança do BBB 23, Cara de Sapato recebe uma série de vantagens no programa. Ele pode mandar um participante para o paredão no próximo domingo, 29, e não pode ser indicado à berlinda.

Por fim, o participante o quarto do líder, e tem direito a escolher amigos para a área VIP, sem restrições de comida. Para a segunda semana do BBB 23, os escolhidos do VIP por Cara de Sapato foram:

Aline Wirley;

Amanda;

Bruno;

Fred;

Larissa;

MC Guimê;

Paula.

Quem não recebeu os braceletes vai para a Xepa, tendo que se virar com uma seleção limitada de alimentos e gastar estalecas para completar as refeições. A segunda Xepa do BBB 23 é composta por:

Bruna;

Cezar;

Cristian;

Domitila;

Fred Nicácio;

Gabriel;

Gabriel Santana;

Gustavo;

Key;

Marvvila;

Ricardo;

Sarah Aline;

Tina.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

BBB: confira a retrospectiva

Tags