BBB 23: saiba quantos vetos terão a prova do líder desta semana

A segunda prova do líder do BBB 23 acontece nesta quinta-feira, 26, e haverá vetos de participação para os brothers da casa

A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 23 acontece nesta quinta-feira, 26, e as atuais líderes Bruna e Larissa deixarão os privilégios para o vencedor da disputa. A dupla poderá ainda vetar participantes, tal como veto que haverá por outro participante.

Ao todo serão três vetos: dois que a dupla Bruna e Larissa deverão escolher e um que será dado pela pessoa que voltar do Quarto Secreto. De acordo com a enquete realizada pelo O POVO, Marília deverá retornar à casa do BBB e Fred Nicácio será eliminado com 52% dos votos.

Serão então 18 participantes competindo na segunda prova do líder do BBB 23.

