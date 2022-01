A rede Globo divulgou na última sexta-feira, 14, a lista de participantes do Big Brother Brasil (BBB 22). Ao todo, 20 pessoas compõem o elenco dividido em dois grupos - o Pipoca, formado por anônimos, e do Camarote, com famosos. A vigésima segunda edição do reality show estreia nesta segunda-feira, 17 de janeiro (17/01), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

Em contagem regressiva para o início da programação, de acordo com os perfis divulgados, os internautas já começaram a apontar seus brothers favoritos. Pensando nisso, O POVO quer saber: quem deve ganhar o reality e se tornar o próximo milionário do Brasil?

Enquete BBB 22: quem deve ganhar o reality show?

BBB 22: quem deve ganhar o reality? Naiara Azevedo Tiago Abravanel Linn da Quebrada Douglas Silva Jade Picon Maria Brunna Gonçalves Paulo André Pedro Scooby Arthur Aguiar Vinicius Natália Rodrigo Mussi Bárbara Heck Lucas Eslovênia Eliezer Jessilane Luciano Estevan Laís Caldas





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gshow: como votar na enquete do BBB 22



Passo 1 – Login na conta Globo

Para votar em uma enquete do Gshow é necessário ter uma Conta Globo, que pode ser criada a partir de perfis já existentes do Facebook ou do Google. Se já tem uma conta Globo, pode pular para o "Passo 2". Se ainda não tem, saiba como criar:

Clique aqui para acessar a área de login da Conta Globo e selecione a opção "Cadastre-se", abaixo do botão "Entrar";

Na página seguinte, é necessário inserir dados como nome completo e data de nascimento;

Um e-mail válido e existente deve ser fornecido, pois a Conta Globo só funcionará devidamente após uma verificação na caixa de entrada;

Após preencher o formulário, realizar a verificação de segurança clicando em "Sou humano" e concordar com os termos do serviço, basta clicar no botão "Cadastrar";

Em seguida, acesse a caixa de entrada do e-mail inserido e clique no principal link da mensagem enviada pelo remetente "Conta Globo";

Pronto! Feito isso, sua Conta Globo está criada e verificada. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes.

Passo 2 – Votação

Após realizar login em sua Conta Globo, acontece a votação propriamente dita. Seguindo o passo a passo abaixo, é possível votar quantas vezes quiser.

Acesse o site do Gshow ou a página da enquete que preferir;

Para votar, basta selecionar o item que preferir e confirmar a verificação de segurança clicando em "Sou humano";

Em seguida, o site irá apresentar duas opções: votar novamente ou ver o resultado parcial da enquete.

Sobre o assunto BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

Ex-BBB Projota analisa confinamento e dá dicas para participantes do BBB 22

BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Glob, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



Tags