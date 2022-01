Ex-BBB Projota analisa confinamento e dá dicas para participantes do BBB 22

Eliminado com 91,89% dos votos, Projota indica positivamente o confinamento do Big Brother Brasil (BBB) para qualquer colega famoso, segundo afirma. Pós-reality, ele tem refletido sobre suas atitudes; saiba mais

Eliminado com 91,89% dos votos do público da edição passada do Big Brother Brasil (BBB 21), o rapper Projota indica positivamente o confinamento do programa para qualquer colega famoso. Em entrevista ao portal Splash divulgada hoje, terça-feira, 4, o ex-BBB explica ter chegado a refletir atitudes e comportamentos seus após sua passagem conturbada pelo reality de confinamento da TV Globo, cuja nova edição, BBB 22, estreia no próximo dia 17 de janeiro.

“Só quem vai para o BBB tem a oportunidade de ver e reconhecer algumas coisas”, afirma ele durante a entrevista. “Não sentei para assistir o programa, mas vi alguns cortes. Talvez, em alguns momentos, tenha visto um lado meu que não conhecia, mas jamais vou dizer que não era eu. Era sim, mas dentro de uma situação que nunca tinha vivido”, diz.

Sua experiência com o confinamento do programa, declara Projota, tem acabado em um “estudo” de si próprio. “Nunca dançava. Ficava de braço cruzado, num canto. E lá dentro dancei muito, me diverti. Levo isso para a minha vida. Deixo de ser tão rígido com algumas coisas. O BBB foi uma oportunidade de me desconstruir de coisas que eu nem percebia, algo que nem sabia, e isso me ajuda também como artista”, conta.

Pós-BBB, Projota vive reencontro

Ainda ao portal Splash, Projota relata manter novas rotinas e perspectivas depois da sua saída do BBB 21. O rapper desativou seus perfis nas redes sociais, algo que sentiu ser necessário devido à exposição a que foi submetido durante seus dias no reality. Pelo público, Projota foi considerado um dos vilões da edição do ano passado, principalmente por se associar a Karol Conká e brigar com Lucas Penteado.

“Lá dentro você encontra sentimentos e perspectivas que não existem no seu dia a dia aqui fora. Aqui não temos que votar uns nos outros, não tem jogo da discórdia. Aqui tem eu, minha esposa e minha filhinha, e eu precisava estar com elas”, explica ele. “No meu dia a dia eu vou até o lago perto da minha casa e fico jogando pedrinhas com a minha filha. Faço músicas. É muito diferente. Tive que me reencontrar com isso. Fazer aquele churrasco no sábado, só eu e minha família. Meus pés voltaram ao chão e pude realmente avaliar tudo”, acrescenta.

Através dessa análise de sua experiência própria, Projota lista dicas para futuros participantes do jogo. “Se divirta. Jamais vou dizer para alguém não entrar no BBB. Entre, mas tenha calma, relaxe. Eu pilhei muito. Fiquei tão pilhado que isso me atrapalhou. Digo então que a pessoa entre para se divertir que tudo vai dar certo”, diz.

“É importante se lembrar que entrar para o reality é uma oportunidade muito bacana”, adiciona o rapper. “Temos grandes exemplos de pessoas que saíram com a vida transformada para muito melhor. A própria Juliette, o Gil [Nogueira], e o Arthur [Picoli], que é meu amigo mais próximo. Posso dizer que o BBB mudou a vida do Arthur demais. Nós sempre falamos disso”, finaliza.



